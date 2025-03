BBB 25: Delma, Eva e Vinicius estão no 11º paredão

Semana turbo no BBB 25: Saiba como foi a formação do 11º paredão da rodada, que é disputado por Delma, Eva e Vinicius

Na noite desta sexta-feira, 28, os participantes do BBB 25, da Globo, formaram o 11º paredão da temporada, que é disputado por Vinicius, Delma e Eva. Saiba como foi:

A noite começou com Vinicius já emparedado por causa da Prova do Líder. Logo no início da dinâmica ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt informou para o anjo João Pedro que o poder é autoimune nesta rodada. Então, o líder Maike indicou Delma para o paredão.

Na sequência, os participantes fizeram a votação aberta na sala e a mais votada foi Eva. Com isso, o paredão da semana é disputado por Vinicius, Delma e Eva.

Saiba quem votou em quem:

Diego votou em Eva

Eva votou em Daniele

Vinicius votou em Eva

João Gabriel votou em Daniele

Renata votou em Daniele

Guilherme votou em Eva

Daniele votou em Eva

João Pedro votou em Daniele

Vilma votou em Daniele

Vitória votou em Eva

Delma votou em Eva