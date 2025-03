Neymar reage a boatos de casamento com Bruna Biancardi

O jogador de futebol Neymar Jr abriu o jogo sobre os boatos de que vai se casar com a influenciadora digital Bruna Biancardi em 2026

Neymar Jr. negou que já tenha marcado a data de seu casamento com Bruna Biancardi. A confirmação aconteceu na noite desta sexta-feira, 28, durante a Cerimônia de Premiação do Paulistão 2025.

O jogador do Santos falou sobre a notícia que circulou na internet após subir ao palco para receber o troféu de 'gol mais bonito' do Campeonato Paulista. Ao ser entrevistado por Fernanda Gentil, ele falou sobre o gol olímpico que fez contra a Inter de Limeira. "Pensei em fazer. Eu estava sendo provocado e aí eu vou responder de uma forma diferente. Se entrar eu fico na marra. Dei sorte", brincou.

Depois, Neymar respondeu quando volta a jogar. "Agora, juntamente com os médicos, optamos por esperar um pouco mais. Infelizmente não vou participar da primeira rodada do Brasileiro. Tô fortalecendo bastante, fazendo o tratamento todos os dias para voltar o mais rápido possível", afirmou.

O casamento vai acontecer?

Fernanda Gentil, então, questionou a data do casamento de Neymar com Bruna Biancardi. Segundo o colunista Matheus Baldi, do 'IstoÉ Gente', a cerimônia de casamento está prevista para acontecer em 2026.

"Quando casa? Tô vendo por aí que vai rolar um casamento", comentou a jornalista. "Não tem nada marcado ainda. Já falei para ela [Bruna] quando começou aparecer esse monte de coisa: 'me avisa'", disse ele, aos risos. "Nem eu estava sabendo. Eu falei: 'me avisa a data que eu preciso me arrumar pelo menos'", acrescentou o jogador. "Bruna, marca logo a data e avisa. Faz isso", pediu Fernanda.

Vale lembrar que Neymar e Bruna são pais de Mavie, que está com um aninho. Os dois estão à espera da segunda filha, que se chamará Mel. O atleta também é pai Davi Lucca, de 13 anos, de sua relação com a influenciadora digital Carol Dantas, e de Helena, de oito meses, sua filha com Amanda Kimberlly.

