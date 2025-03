Robôs na votação do BBB 25? Globo nega os rumores em comunicado oficial

TV Globo emite pronunciamento oficial ao ser alvo de boatos de fraude com robôs na votação do BBB 25. Confira o que a emissora falou

A TV Globo se pronunciou sobre os boatos envolvendo as votações do reality show BBB 25. Os internautas levaram suspeitas de que robôs estariam sendo usados para fraudar as votações dos paredões, mas a emissora negou qualquer irregularidade.

Em um comunicado oficial ao Jornal Estadão, a emissora informou que tem controle de segurança cibernética para proteger a votação no paredão do Big Brother. O canal informou que monitora os votos com ferramentas de inteligência artificial para garantir o processo correto.

"Fazemos investimentos constantes em nossas plataformas e podemos assegurar que não há qualquer indício de que votos realizados por robôs ou outros mecanismos de fraude impactem as votações de paredão do BBB. Contamos com uma equipe altamente especializada em segurança cibernética e nossa plataforma de votação tem sua segurança certificada por uma auditoria externa independente. Monitoramos constantemente as curvas de votação para identificar e mitigar quaisquer riscos de interferência no sistema, através de algoritmos que acompanham o processo de votação permanentemente, a fim de rastrear comportamentos não-humanos. Utilizamos diferentes mecanismos para garantir a segurança da votação, dentre eles, o captcha. Além dele, há outras camadas de segurança no nosso sistema, que inclusive se apoiam em recursos de inteligência artificial e aprendizado de máquina, capazes de rapidamente identificar um robô e neutralizá-lo", informaram.

Semana turbo no BBB 25

O reality show BBB 25 entra no modo turbo nesta quinta-feira, 27. A temporada está prestes a chegar ao fim e a dinâmica será acelerada para encontrar seus 3 finalistas. Saiba como será a dinâmica a partir daqui:

Na reta do Big Brother Brasil, a direção reduz o espaçamento entre as dinâmicas de provas e eliminações. Assim, a cada semana, mais pessoas serão eliminadas. O modo turbo começa nesta quinta-feira, 27, com a prova do líder e uma indicação ao paredão.

Na sexta-feira, 28, os participantes fazem a prova do Anjo e, durante a noite, os brothers formam mais um paredão. A eliminação será no domingo, dia 30. Inclusive, no domingo, logo depois da eliminação, os participantes já formam mais um paredão para a eliminação acontecer na terça-feira, 1 de abril.

A previsão é que o BBB 25 tenha 100 dias de confinamento.

Leia também:BBB 25: Vinícius conversa com sisters e diz que acredita ser o próximo alvo da casa