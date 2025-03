Filha de Graciele Lacerda rouba a cena ao surgir de óculos escuros

A influenciadora digital Graciele Lacerda encantou ao compartilhar um clique inédito de Clara, sua filha com Zezé Di Camargo

Graciele Lacerda explodiu o fofurômetro das redes sociais na noite desta sexta-feira, 28, ao compartilhar um novo clique de Clara, sua filha com o cantor Zezé Di Camargo.

Na foto postada pela influenciadora digital no feed do Instagram, a menina, que está com três meses, aparece usando um body e óculos escuros, enquanto dá um sorrisinho encantador. Ao dividir o registro, a mamãe contou que a bebê está pronta para curtir o fim de semana.

"Pronta para o final de semana. Bora pra praia!?", escreveu Graciele na legenda da publicação. O post recebeu diversos elogios. "Linda demais", disse uma seguidora. "Meu Deus do céu, que coisa mais fofa, linda essa princesa", afirmou outra. "Quanta fofura", falou uma fã.

Vale lembrar que Clara completou três meses no último dia 25, e Graciele mostrou os detalhes da festa da herdeira, que teve como tema 'Pocahontas' e contou com a presença de alguns familiares, entre eles, a cantora Wanessa Camargo, irmã e madrinha da menina. "Compartilhando com as titias e os titios o nosso álbum do terceiro mêsversário da Clara! Nossa Pocahontas arrasou!!", disse a influencer.

