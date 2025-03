Príncipe Harry e Meghan Markle estariam 'enojados' com rumores sobre término

Uma possível crise entre Meghan Markle e Príncipe Harry segue sendo especulada na web. E o casal estaria “enojado” com todos os rumores

Uma possível crise no casamento de Meghan Markle e Príncipe Harry segue sendo especulada na web. E o casal estaria “enojado” com todos os rumores envolvendo o possível divórcio. Apesar das inúmeras publicações e supostos indícios, os dois ainda não conseguiram pôr fim aos rumores.

Nesta quinta-feira, 27, uma publicação do portal Radar Online afirmou que a separação do casal britânico seria "inevitável". Já o News Nation foi claro ao declarar que Harry e Meghan "jamais irão se divorciar".

De acordo com o Radar Online, o fim do casamento do herdeiro real seria “inevitável”, devido aos inúmeros rumores que o casal enfrenta. O portal também disse que fontes afirmam que Harry e Meghan já estariam vivendo separados há muito mais tempo do que aparentam.

Meghan Markle desmente crise no casamento com Príncipe Harry

No entanto, outros veículos desmentem a ideia de que o casal esteja enfrentando uma crise. Em uma nova entrevista para a revista People sobre o seu novo programa With Love, Meghan, a Duquesa de Sussex fez questão de negar os boatos. Ela relembrou que quando conheceu Harry, ela tinha o blog The Tig, o que aumentou a conexão entre os dois.

"Eu e o meu marido nos conhecemos quando eu tinha o The Tig e vejo os olhos dele brilhando quando me vê fazendo as coisas que eu fazia quando nos conhecemos. É como se estivéssemos na fase de Lua de Mel outra vez, porque era assim quando começamos, com ele me vendo escrevendo, postando, editando e refinando cada detalhe. Tem sido divertido. Sou a pessoa que sempre fui", disse ela.

Atualmente, Meghan e Harry vivem na California, nos Estados Unidos, com os filhos Archie, de cinco anos, e Lilibet, de três.

