Camilla mostra detalhes do reencontro com Aline e Giovanna fora do BBB 25

Nas redes sociais, Camilla chamou a atenção ao compartilhar um vídeo do momento do reencontro com as ex-BBBs Aline e Giovanna

Camilla Maia usou as redes sociais nesta sexta-feira, 28, para mostrar o momento do reencontro com duas sisters do BBB 25.

A cabeleireira se encontrou primeiro com Aline Patriarca em um hotel do Rio de Janeiro, e foi responsável por mudar o visual da policial militar, que foi eliminada do reality show na última terça-feira, 25. Depois, as duas receberam a visita de Giovanna Jacobina, que saiu no terceiro paredão do programa.

Ao dividir o vídeo, Camilla celebrou o reencontro. "O churrasco ainda não saiu, mas nosso reencontro veio! Como é bom rever aqui fora quem conhecemos dentro dessa dinâmica e que será algo para sempre INEXPLICÁVEL em nossas vidas… mas que esse seja só o começo de muitos momentos e realizações! Amo vocês!", escreveu a ex-BBB na legenda da publicação.

Os internautas reagiam nos comentários. "Que reencontro lindo e emocionante", disse uma seguidora. "Só as pretas perfeitas", afirmou outra. "Aline é incrível. Ela está puxando as meninas para brilhar com ela. Todas merecem muito. Fizeram mais pela edição do que qualquer um do quarto fantástico", falou uma fã.

Confira:

Camilla agradece apoio após expor ataques

No último domingo, 22, Camilla Maia, ex-participante do BBB 25, voltou as redes sociais para agradecer as mensagens de apoio que recebeu após expor que estava recebendo ataques por causa de sua participação no reality show da Globo.

"Vim aqui para agradecer todas as mensagens positivas que eu recebi ontem. Gente, eu estou bem. Pra mim, é tudo muito novo. Minha irmã (Thamiris) trabalhava com redes sociais, mas eu nunca trabalhei. Fui apenas de postar o meu trabalho e tchau. Agora eu fui praticamente obrigada e fui inserida nesse modelo de vida. Só queria dizer que eu estou bem, pra vocês não ficarem achando que estou no fundo do poço, porque não estou, graças a Deus (...)", explicou. Veja o desabafo completo!

