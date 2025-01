Meghan Markle deixa escapar detalhe inusitado em vídeo de seu retorno ao Instagram

Detalhe em vídeo de Meghan Markle na praia entrega os bastidores da produção em praia deserta. Será que você reparou? Confira aqui!

A duquesa Meghan Markle surpreendeu a todos com o seu retorno ao Instagram no primeiro dia do ano de 2025. Ela compartilhou um vídeo em uma praia deserta, mas um detalhe chamou a atenção dos fãs mais atentos e revelou os bastidores da produção.

Em um trecho do vídeo, a esposa do príncipe Harry escreve o ano de 2025 na areia com seu dedo. Porém, se você olhar o vídeo com atenção vai perceber que ela ensaiou a cena antes da gravação oficial. Isso porque, na areia da praia, dá para ver o número 2025 escrito em outro trecho da praia.

Nas imagens, Meghan corre na areia em direção ao mar. Neste momento dá para ver a sombra do número 2025 que foi escrito nos ensaios dela para a cena do vídeo. Logo depois, ela se abaixa e escreve novamente o ano na areia. Isso demonstra que ela teve algumas tentativas até fica satisfeita com o vídeo que iria compartilhar na internet.

Detalhe que demonstra que Meghan Markle ensaiou a cena do vídeo - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

Meghan Markle abandonou a internet quando entrou para a realeza

Vale lembrar que Meghan Markle fazia sucesso na internet com seu blog pessoal e seu perfil no Instagram antes de entrar para a realeza. Porém, ao ficar noiva de Harry, ela precisou desativar os seus perfis pessoais para seguir as tradições da família real, que apenas possui perfis profissionais para os casais reais.

Na época, ela deletou o seu blogo pessoal em abril de 2017, pouco antes do anúncio do noivado. Em janeiro de 2018, ela deletou o seu perfil no Instagram. O casamento real aconteceu em maio de 2018, e ela apenas teve um perfil oficial com o marido para compartilhar os compromissos reais deles como Duque e Duquesa de Sussex. Porém, o perfil oficial do casal parou de ser atualizado em 2020, quando eles deixaram o trabalho como membros ativos da realeza e se mudaram para os Estados Unidos. Desde então, os dois estavam longe do Instagram.

Agora, ela fez a alegria dos seus admiradores ao criar um novo perfil e deixou uma expectativa no ar sobre qual será o seu conteúdo na nova página.

Nova foto dos filhos de Meghan Markle e príncipe Harry

O príncipe Harry e a duquesa Meghan Markle explodiram o fofurômetro da internet ao compartilhar uma foto inédita dos dois filhos, príncipe Archie, de 5 anos, e princesa Lilibet, de 3 anos. A imagem raríssima das crianças e recente mostrou o quanto eles já cresceram.

A foto fez parte do cartão de natal do casal Harry e Meghan. Entre imagens marcantes do último ano na vida deles, os dois compartilharam a foto da família reunida.

Harry e Meghan apareceram sorridentes enquanto estavam prestes a receberem abraços dos filhos, que correram na direção dos pais. Além disso, os fãs puderam perceber que as duas crianças herdaram os cabelos ruivos do pai.