Rafa Justus e Ticiane Pinheiro esbanjam estilo no Lollapalooza

Rafa Justus e Ticiane Pinheiro aproveita a noite de sexta-feira, 28, no festival de música em São Paulo e com looks estilosos

Na noite desta sexta-feira, 28, a apresentadora Ticiane Pinheiro aproveitou um passeio com a filha mais velha, Rafa Justus, de 15 anos. As duas marcaram presença no festival de música Lollapalooza Brasil 2025 para prestigiarem o show da cantora Olivia Rodrigo.

As duas esbanjaram simpatia e estiloso durante o evento. Rafa apostou em uma blusa de manga comprida estampada e completou o visual com saia de couro e cinto volumoso. Enquanto isso, Ticiane surgiu com um vestido preto básico com meia arrastão.

Além de Rafa, Ticiane também é mãe de Manuella, de 5 anos.

Rafa Justus e Ticiane Pinheiro - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

Rafa Justus e Ticiane Pinheiro - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

Rafa Justus - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

Ticiane Pinheiro - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

Rafa Justus faz discurso na web e os pais ficam encantados

Recentemente, a adolescente Rafaella Justus deixou os pais encantados ao compartilhar um vídeo sobre saúde mental nas redes sociais. Com apenas 15 anos, a jovem mostrou que tem uma visão clara sobre a vida e está pronta para enfrentar os desafios do futuro. Com isso, ela surpreendeu seus pais, Roberto Justus e Ticiane Pinheiro.

Em seu discurso, Rafa falou sobre a importância de saber o que precisa de sua atenção na vida e não ter medo de pedir ajuda quando não está conseguindo dar conta de tudo, já que é importante cuidar da saúde mental; confira mais detalhes!

