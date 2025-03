Agatha Moreira se despede de Mania de Você: 'Protagonizei uma novela das 21h'

A atriz Agatha Moreira escreveu um texto emocionante ao se despedir de Luma, sua personagem na novela 'Mania de Você'

O último capítulo da novela 'Mania de Você', da Globo, foi ao ar nesta sexta-feira, 28, e Agatha Moreira usou as redes sociais para se despedir de sua personagem, Luma. Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma sequência de cliques dos bastidores da trama e falou sobre ter sido protagonista do folhetim das 21h.

"Acho que até hoje não caiu a ficha de que meu sonho se realizou! Protagonizei uma novela das 21h na @tvglobo Caramba! Às vezes a gente deseja muito uma coisa, e quando ela acontece, dá muito medo. Será que todas as realizações vem acompanhadas de insegurança? Não sei, mas sei que fazer novela é exatamente isso! Tenho sempre a sensação de estar pulando de paraquedas sem saber se quando eu puxar a cordinha ele vai realmente abrir. Mas de uma certa forma, o frio na barriga que o desafio me proporciona, funciona quase como um combustível. É o que me move!", disse ela no começo do texto.

"Fazer novela parece uma sala cheia de gente tentando solucionar uma equação quase impossível. Porque não tem fórmula, não tem receita, não tem lógica. E de alguma maneira, a gente resolve. Mas o mais incrível é ter a sabedoria de apreciar o processo. É saber que se o seu paraquedas não abrir, o do seu colega ao lado vai, e ele vai te salvar. É saber que não adianta fazer conta (tipo meme da Nazaré), porque todos os números vão trocar de lugar o tempo todo. Eu vou morrer de saudade da Luma. Essa personagem não só me ofereceu o íntimo dela, como também o meu próprio. Sinto que dei um mergulho PROFUNDO na minha personagem, na minha profissional e na minha alma", acrescentou.

Agatha ressaltou a sua gratidão por esse trabalho. "Gratidão é um sentimento extremamente poderoso. Ele vem me acompanhando desde o início do meu processo de construção da Luma, e o carrego até hoje. Talvez por isso, a vida tenha me presenteado com a melhor equipe do mundo (continuo me emocionando só de pensar neles). E quando digo equipe, é todo mundo, todo mundo mesmo! Minha equipe dentro e fora dos EG. Todos que fizeram parte desse processo. E para além da minha equipe, eu sempre pude contar com a sorte de ter o amparo incansável da minha família e dos meus amigos. Eles são e sempre serão a minha rede mais segura. Minha família, principalmente, porque sempre de deram a segura certeza do amor incondicional. E para além da minha família e amigos, eu pude contar com o carinho do público e dos meus fãs, cada palavra decorada e cada frase estudada, são todas pra vocês. Que torcem, que se emocionam, que defendem, que aplaudem, que acompanham, que opinam, que assistem, que querem ver mais… eu AMO levar novas histórias até vocês. Vocês me motivam a ser quem eu sou: ATRIZ! Muito obrigada!", finalizou.

Confira:

Agatha Moreira fala sobre sexualidade do namorado

A atriz Agatha Moreira namora há seis anos com o ator Rodrigo Simas. Porém, o romance deles foi alvo de críticas após o artista revelar que é bissexual. Com isso, os internautas começaram a questionar se o romance deles seria de fachada.

Para colocar um ponto final no assunto, ela negou que seu namoro seja algo ‘falso’ e destacou a parceria e diálogo que existe no relacionamento deles. Em entrevista ao Jornal O Globo, Agatha garantiu que sempre soube da orientação sexual de Simas. "A bissexualidade ainda é um tabu. É muito louco como as pessoas achavam que eu não sabia. Fiquei um pouco impressionada ao perceber que talvez falte diálogo nas relações delas", disse ela. Confira a declaração completou!

