BBB 25: Renata puxa a orelha dos gêmeos João Pedro e João Gabriel

Aliada dos gêmeos no BBB 25, da Globo, Renata dá bronca em João Gabriel e João Pedro após ver briga com Vitória Strada

A sister Renata decidiu dar um ‘puxão de orelha’ nos gêmeos João Pedro e João Gabriel no BBB 25, da Globo. Aliada deles no jogo, ela não gostou da forma como eles agiram na briga com Vitória Strada depois da Prova do Anjo e deu sua opinião para criticá-los.

Com calma e tranquilidade, Renata explicou sua opinião e analisou que eles erraram na postura durante a discussão com a sister. "Vocês têm um jeito, beleza. Mas esse jeito não quer dizer que ele está sempre certo porque é o seu jeito e a gente tem que entender, não. Às vezes, vocês passam do ponto, sim. E quando vocês passam, a gente fala”, disse ela.

E completou: "No dia da Aline, lembra que eu falei? Eu disse: ‘Gabriel, você se exaltou, você ficou batendo na perna. São movimentos agressivos’. Ah, mas não era a intenção. Mas não importa a intenção, importa como a pessoa se sentiu. Ali na hora, a forma como o João Pedro ficou falando meio que enfrentando… Quer conversar e está com a cabeça quente? Espera um pouquinho, conversa depois, para não acontecer aquilo ali. No momento em que ele grita, ele perde a razão”.

Renata ainda apontou sobre o jeito deles na frente de Vitória: "Como você estava longe, você falou alto, ai ela começou a falar alto e ai vai todo mundo falando alto". Com isso, João Pedro refletiu: "Eu quero me defender. Tudo bem nosso jeito de se expressar talvez é muito alto, mas é porque é o nosso jeito, mas tudo bem, nós temos que melhorar isso", finalizou.

Sisters revelam novos alvos após eliminação de Aline

A eliminação de Aline do BBB 25 marca o início de um novo ciclo no reality show da TV Globo! Durante a madrugada de quarta-feira, 26, as sisters Renata e Eva, adversárias diretas da ex-policial militar, conversaram sobre os próximos passos do jogo.

Com a saída de Aline, as participantes definiram estratégias e revelaram quais brothers rivais serão seus alvos daqui para frente. De acordo com Renata, caso ela ganhasse novamente a liderança, colocaria Delma ao paredão.

"Se hoje eu fosse líder, eu indicaria a Delma. Pra mim, é uma distribuição de ódio gratuito sem necessidade, sem explicação", declarou a bailarina. Eva, por sua vez, concordou com o ponto de vista da amiga: "[Delma] Não tem argumento", disse ela.

Em seguida, a sister afirmou que Vinicius é seu alvo para a próxima berlinda. "A minha prioridade de voto é o Vinícius, pelas coisas que ele fez comigo. E eu nunca voltei nele. [...] Ele xingou a dona Vilma", comentou Eva, por fim.

