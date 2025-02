Filha de Meghan Markle, princesa Lilibet, faz sua estreia como ‘modelo' em nova foto

Esposa do príncipe Harry, Meghan Markle exibe foto inédita com a filha, a princesa Lilibet, para divulgar sua nova marca, chamada ‘As Ever’

A duquesa Meghan Markle escolheu uma foto inédita com a filha, a princesa Lilibet, de 3 anos, fruto do casamento com príncipe Harry, para divulgar a sua nova marca, chamada As Ever. A menina teve o seu dia de modelo ao posar para a foto encantadora com a mãe para a marca da mãe.

Na imagem, Meghan e Lilibet aparecerão correndo em um jardim com várias árvores. A foto é a imagem principal do novo site da duquesa, que criou uma marca de estilo de vida para vender produtos e dar dicas para o dia a dia.

Vale lembrar que Lilibet e seu irmão, Archie, de 5 anos, puxaram a cor do cabelo do pai. As crianças são ruivas para Harry. Porém, Meghan e o marido ainda não mostraram os rostos dos filhos publicamente, já que abandonaram a realeza britânica há alguns anos e vivem nos Estados Unidos.

Meghan Markle e Lilibet em foto do site da marca As Ever - Foto: Reprodução

Separação? Especialista acha que não

O príncipe Harry e a duquesa Meghan Markle são alvos frequentes de rumores de que podem se separar a qualquer momento. No entanto, eles seguem firmes e fortes até o momento. Porém, uma publicação internacional apontou um suposto motivo que impede os dois de se separarem.

De acordo com o site Page Six, uma fonte próxima ao casal revelou que eles não podem se separar porque o valor deles está em ser um casal. “Meghan e Harry sabem que estão unidos, seu valor está em ser um casal - mesmo que quisessem se separar, não poderiam. E, honestamente, eles são obcecados um pelo outro. Eles são dois narcisistas”, disse a fonte.

Inclusive, outra fonte comentou que os acordos profissionais deles envolvem o casal. “Eles valem mais juntos. Eles se beneficiam estando separados. Todos os acordos são juntos”, afirmou.

