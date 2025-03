Documentário sobre a Princesa Diana está sendo produzido por Harry e Meghan, diz fonte próxima

Segundo fontes de Hollywood, Harry e Meghan Markle preparam documentário sobre a Princesa Diana para marcar os 30 anos de sua morte; saiba mais

Segundo infomações divulgadas pelo The Express, o Príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle estão trabalhando em um documentário que homenageará a Princesa Diana . O projeto está programado para ser lançado em 2027, marcando os 30 anos de sua morte, que aconteceu após um trágico acidente de carro.

O foco do documentário será a vida de Diana e o impacto que ela teve, além da perspectiva pessoal de Harry sobre a mãe e como ela se tornou um ícone cultural. Uma fonte próxima a Hollywood revelou que Harry teve a "chance" de produzir esse projeto e atuaria como coprodutor executivo, além de narrar a série.

Além disso, especula-se que a Netflix tenha se interessado pelo projeto, uma vez que Harry e Meghan assinaram um contrato milionário com a plataforma em 2020, no valor de 100 milhões de dólares.

Em 2017, o príncipe Harry, junto com seu irmão William, já havia participado de um documentário sobre a mãe, intitulado Diana, Our Mother: Her Life and Legacy, produzido pela HBO, para marcar os 20 anos de sua morte.

Filhos do príncipe Harry e Meghan Markle surgem em foto inédita e descontraída

Filhos do príncipe Harry e Meghan Markle, o príncipe Archie, de 5 anos, e a princesa Lilibet, de 3 anos, explodiram o fofurômetro das redes sociais com uma rara aparição em foto inédita. Na segunda-feira, 24, a mãe deles compartilhou uma imagem descontraída com os herdeiros no jardim de sua mansão e encantou a todos ao mostrar o quanto os filhos já cresceram.

Na foto, Meghan surgiu com Lilibet no colo e recebendo um abraço de Archie em sua perna. A foto do trio feliz foi compartilhada no perfil de Markle no Instagram e também na nova marca dela, As Ever, que foi lançada há poucas semanas.

“Todo dia é uma história de amor”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que Meghan e Harry preservam os rostos dos filhos. Eles não mostram os rostos das crianças desde que se mudaram para os Estados Unidos no ano de 2020. Eles abandonaram a função de membros da realeza britânica e vivem na Califórnia com os herdeiros. Assim, eles deixaram de lado a tradição da família real de revelar a identidade dos filhos em eventos e fotos anuais – que são atitudes que o irmão de Harry, o príncipe William, ainda mantém com seus três filhos.

