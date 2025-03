Rei Charles III é levado ao hospital durante a luta contra o câncer

O Rei Charles III foi hospitalizado ao sofrer efeitos colaterais do tratamento contra o câncer. Representante da realeza revelou detalhes

O Rei Charles III precisou ser levado a um hospital em Londres, na Inglaterra, e cancelou alguns compromissos. De acordo com os representantes da família real britânica, o monarca precisou ser hospitalizado durante tratamento contra o câncer, mas ficou pouco tempo no hospital e já voltou para sua casa.

A ida dele ao hospital aconteceu por causa de efeitos colaterais do tratamento contra o câncer, que ele faz há mais de um ano. “ Após o tratamento médico programado e contínuo contra o câncer nesta manhã, o rei apresentou efeitos colaterais temporários que exigiram um curto período de observação no hospital ”, informou o representante do Palácio de Buckingham.

Com este lapso em sua saúde, o rei precisou cancelar sua agenda de compromissos para se recuperar. “Os compromissos da tarde foram, portanto adiados. Sua Majestade retornou à Clarence House e, como medida de precaução, agindo por orientação médica, a agenda de amanhã também foi remarcada. Sua Majestade gostaria de enviar suas desculpas a todos que pode ter sido incomodados ou decepcionados com isso”, finalizou.

A luta do Rei Charles III contra o câncer começou em 2024, após ele passar por um procedimento na próstata. Até o momento, ele não revelou detalhes sobre qual foi o tipo de tumor encontrado, apenas informou que está com câncer e seu tratamento continua. O monarca lida com a doença de forma tranquila e segue com sua agenda de compromissos, mas sempre respeitando seu tratamento e limitações.

Atitude do Rei Charles III para proteger a esposa

O rei Charles III tomou uma atitude para evitar uma crise de segurança na casa de campo de sua esposa, a rainha Camilla. De acordo com o site Daily Mail, ele gastou o valor de 3 milhões de libras - cerca de R$ 22 milhões - para comprar uma casa que era vizinha da propriedade da esposa para evitar que um salão de festas fosse construído no local.

A publicação informou que a casa iria ser vendida para uma empresa que alugaria o local para realizar cerimônias de casamento. Porém, o rei não quis que uma casa de eventos fosse construída ao lado do refúgio de descanso da esposa. Assim, ele pagou para que a casa se tornasse propriedade da família real.

A casa fica em Wiltshire e é o local para onde Camilla vai quando quer ficar longe do público. A rainha ficou aflita quando ouviu os rumores sobre a venda da casa do vizinho, já que seu sossego iria chegar ao fim com visitantes todo final de semana e som alto.

Charles usou seu próprio dinheiro para comprar a mansão e torná-la uma casa de sua família, que será alugada para alguém de confiança. Ele tomou a atitude para proteger a segurança da esposa, já que não queria um grande trânsito de pessoas no local onde a rainha vai para descansar.

Vale lembrar que Camilla comprou a casa de campo em 1995, logo depois de se separar de Andrew Parker Bowles. Ela pagou cerca de 850 mil libras no local, que foi construído em 1860.

