Filho da Rainha Camilla revela por que ela não está no grupo da família em rede social

Em entrevista recente, Tom Parker Bowles, filho da Rainha Camilla, confessou que ela não está no grupo da família em rede social; entenda o motivo

A Rainha Camilla não faz parte do grupo da família no WhatsApp, mas o motivo não envolve qualquer tipo de desentendimento. Segundo Tom Parker Bowles, filho da rainha, o celular de sua mãe é muito antigo para suportar o aplicativo.

Em entrevista à revista Woman & Home, Tom foi perguntado se sua família usava um grupo no WhatsApp, como é comum em muitas famílias. “Nós usamos - meus filhos, minha irmã e meus primos”, disse o herdeiro. “Mas minha mãe ainda usa um telefone Nokia antigo, então [ela] não pode. Acho que é por segurança.”, completou.

De acordo com informações do The Times , "por razões de segurança nacional, pouco se sabe sobre os celulares que a família real usa". Tom revelou que, mesmo com o celular antigo de Camilla, não conseguiu falar com a mãe, que está em Samoa, na segunda etapa de sua turnê por dois países na Oceania ao lado do marido, o rei Charles III, porque ela está ocupada. Ele ainda contou ao veículo que precisou recorrer ao noticiário para saber o que ela estava fazendo.

“Ela está trabalhando muito mais duro”, afirmou. “Ela sempre trabalhou muito duro, [então] ainda é o caso de, eu ligo para minha mãe, ela não atende. Eu olho na televisão [e penso], 'Ah! Ela está em Jersey.'”, finalizou o filho da rainha.

Rainha Camilla comenta sobre o estado de saúde de Rei Charles III

Em setembro deste ano, a Rainha Camilla Parker-Bowles fez uma visita ao Dyson Cancer Centre, localizado em Bath, na Inglaterra. Durante um encontro com a equipe do centro, a Rainha foi questionada sobre o estado de saúde do marido, o Rei Charles III.

"Ele está indo muito bem", se limitou a dizer ela. O Monarca inglês passou os últimos sete meses em tratamento contra um câncer na próstata.

Aos 76 anos, Charles tirou uma licença dos deveres reais para focar na recuperação, mas já retomou sua agenda de compromissos.

