Rainha Camilla comenta sobre o estado de saúde de Rei Charles III

A Rainha Camilla Parker-Bowles comentou sobre o estado de saúde do marido Rei Charles III, que está em tratamento contra um câncer

Nesta terça-feira, 3, a Rainha Camilla Parker-Bowles fez uma visita ao Dyson Cancer Centre, localizado em Bath, na Inglaterra. Durante um encontro com a equipe do centro, a Rainha foi questionada sobre o estado de saúde do marido, o Rei Charles III.

"Ele está indo muito bem", se limitou a dizer ela. O Monarca inglês passou os últimos sete meses em tratamento contra um câncer na próstata.

Aos 76 anos, Charles tirou uma licença dos deveres reais para focar na recuperação, mas já retomou sua agenda de compromissos.

Mudança de nome?

O Rei Charles III fez um pedido inacreditável para Kate Middleton assim que ela começou a namorar com o príncipe William. Em um trecho do livro Spare, o príncipe Harry relembrou o episódio no qual o pai pediu para que a futura nora mudasse o seu nome de batismo.

De acordo com a publicação, ele fez o pedido inusitado quando percebeu que o romance do filho mais velho estava ficando sério e que Kate poderia se tornar rainha no futuro. Ele quis evitar uma semelhança entre a nora com ele e sua esposa, a rainha Camilla.

Charles, que ainda era príncipe, pediu para que a nora, que foi batizada como Catherine, mudasse a inicial do seu nome. Assim, ela deixaria de ser Catherine para ser chamada de Katherine. Ele fez o pedido para que o futuro monograma dela não tivesse a letra C, assim como ele e Camilla.

No livro, Harry escreveu: “Eu virei para o Willy, o meu olhar dizia: ‘Você está ouvindo isso?’. A cara dele estava branca”. Então, ele completou: “Já havia dois monogramas reais com um C e uma coroa acima, os de Charles e Camilla. Seria muito confuso ter um terceiro. Eles, então, sugeriram que ela passasse a ser Katherine, com K”. Porém, Kate não aceitou o pedido do sogro e continuou com o seu nome de batismo.