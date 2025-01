Confira 5 pontos negativos na vida de Harry e Meghan após saída da realeza

Cinco anos após Harry e Meghan Markle deixarem a Família Real, veja 5 acontecimentos negativos que ocorreram na vida do casal desde então

Em 8 de janeiro de 2020, o Príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, surpreenderam o mundo ao anunciarem a saída da Família Real. Desde então, o casal passou por diversas mudanças em suas vidas. Confira 5 acontecimentos negativos na vida do duque e da duquesa de Sussex nos últimos 5 anos.

O aborto espontâneo antes do nascimento de Lilibet

Após o nascimento de Archie, em 2019, e antes da chegada de Lilibet, em 2021, Meghan revelou, em um ensaio para o The New York Times, que sofreu um aborto espontâneo em 2020.

“Depois de trocar a fralda [de Archie], senti uma cólica forte”, escreveu ela, lembrando do momento em que caiu no chão com o filho nos braços, tentando se manter calma enquanto cantarolava uma canção de ninar. “Eu sabia, enquanto segurava meu primogênito, que estava perdendo meu segundo filho.”

Harry, por sua vez, compartilhou que acreditava que o estresse de um processo judicial contra a Associated Newspapers, envolvendo a publicação de uma carta privada de Meghan ao pai, Thomas Markle, contribuiu para o ocorrido. "Eu assisti a coisa toda. Agora, sabemos com certeza que o aborto foi causado por isso? Claro que não. [Mas] tendo em mente o estresse que causou a falta de sono e o momento da gravidez, quantas semanas ela estava, posso dizer pelo que vi, que o aborto espontâneo foi causado pelo que eles estavam tentando fazer com ela", disse ele.

Projetos comerciais diversificados

Enquanto alguns projetos de Harry e Meghan tiveram êxito, outros não foram bem-sucedidos, como o contrato com o Spotify, encerrado em junho de 2023.

Em declaração conjunta, o Spotify e a Archewell Audio anunciaram o fim da parceria, destacando o orgulho pela série Archetypes, que produziu 12 episódios. Um representante da WME, a agência de talentos com a qual Meghan assinou em 2023, reiterou ao The Wall Street Journal o entusiasmo com o trabalho desenvolvido e indicou que Meghan planejava continuar explorando novos conteúdos para a plataforma.

No último episódio, Meghan agradeceu aos ouvintes e descreveu o podcast como “libertador, curativo e divertido”. Ela mencionou o desejo de “manter a conversa” em outros formatos no futuro.

O podcast abordava estereótipos que limitam as mulheres e contou com convidados de destaque, como Serena Williams e Mariah Carey. Meghan também agradeceu a equipe e ao público pelo reconhecimento recebido com o People’s Choice Award.

Apesar do sucesso, ainda não se sabe o tema do próximo projeto de Meghan, agora vinculado à produtora Lemonada.

As perdas do príncipe Philip e da rainha Elizabeth

Em abril de 2021, o príncipe Philip, avô de Harry, faleceu aos 99 anos de idade. Harry compareceu ao funeral no Reino Unido, enquanto Meghan, grávida de sete meses, permaneceu na Califórnia. Em um momento delicado, Harry mencionou que teve conversas difíceis com William e Charles.

"Foi difícil — especialmente passar um tempo conversando com meu irmão e meu pai, que estavam muito focados na mesma interpretação equivocada de toda a situação. Então, nenhum de nós realmente queria ter que falar sobre isso no funeral do meu avô, mas falamos. Tive que fazer as pazes com o fato de que provavelmente nunca obteremos uma responsabilização genuína ou um pedido de desculpas genuíno [da minha família]. Minha esposa e eu estamos seguindo em frente. Estamos focados no que vem a seguir.", disse ele na série documental Harry & Meghan.

Mais de um ano depois, em setembro de 2022, Harry e Meghan estavam no Reino Unido quando a rainha Elizabeth faleceu. Eles participaram de eventos em homenagem a ela, incluindo uma caminhada conjunta com William e Kate Middleton, apesar das tensões persistentes na família.

Frogmore Cottage: perda da base no Reino Unido

Frogmore Cottage, residência oferecida pela rainha Elizabeth como presente de casamento, deixou de ser a base de Harry e Meghan no Reino Unido após a solicitação para desocuparem o imóvel em 2023.

Embora o casal não tenha contestado a decisão, fontes próximas a eles descreveram o momento como “infeliz” em contato com a revista People. Harry ainda esteve na Inglaterra para a coroação de Charles em maio de 2023, mas relatos indicam que a relação entre pai e filho segue abalada.

Rumores de divórcio

Durante o DealBook Summit, do The New York Times, Harry abordou rumores de separação e especulações sobre mudanças de casa. "Aparentemente, nos divorciamos talvez 10, 12 vezes. É difícil acompanhar, mas é por isso que você meio que ignora. As pessoas das quais mais sinto pena são os trolls", apontou.

O príncipe Harry também descartou qualquer possibilidade de retorno definitivo ao Reino Unido. Ele destacou como a decisão de mudar para os EUA permitiu maior privacidade, segurança e a liberdade necessária para viver longe dos intensos holofotes da realeza, além de focar em seus projetos pessoais e humanitários.

O príncipe explicou que suas motivações para seguir vivendo nos Estados Unidos dizem respeito, principalmente, aos filhos. “Eu gosto muito de viver aqui e de criar os meus filhos aqui”, disse Harry. “Eu definitivamente não conseguiria a mesma coisa com eles no Reino Unido”.

