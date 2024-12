Príncipe Harry e Meghan Markle exibem foto inédita dos dois filhos

Eles cresceram! Archie e Lilibet, filhos do príncipe Harry e Meghan Markle, surgem em foto recente e inédita junto com os pais

O príncipe Harry e a duquesa Meghan Markle explodiram o fofurômetro da internet ao compartilhar uma foto inédita dos dois filhos, príncipe Archie, de 5 anos, e princesa Lilibet, de 3 anos. A imagem raríssima das crianças e recente mostrou o quanto eles já cresceram.

A foto fez parte do cartão de natal do casal Harry e Meghan. Entre imagens marcantes do último ano na vida deles, os dois compartilharam a foto da família reunida.

Harry e Meghan apareceram sorridentes enquanto estavam prestes a receberem abraços dos filhos, que correram na direção dos pais. Além disso, os fãs puderam perceber que as duas crianças herdaram os cabelos ruivos do pai.

Príncipe Harry, Meghan Markle, Lilibet e Archie em foto de detalhe do cartão de Natal - Foto: Reprodução / Archewell

No cartão, a mensagem dizia: “Em nome do escritório do príncipe Harry e Meghan, do Duque e da Duquesa de Sussex, da Archewell Productions e da Fundação Archewell. Desejamos a você um feliz feriado e um feliz ano novo”.

Vale lembrar que os filhos dos duques não eram vistos pelos fãs da realeza britânica desde 2022, quando os pais mostraram algumas fotos deles no documentário da Netflix.

Cartão de Natal do príncipe Harry e Meghan Markle - Foto: Reprodução / Archewell

Por que Harry não mostra os filhos com tanta frequência quanto o príncipe William?

Os fãs da realeza britânica estão acostumados a acompanharem o crescimento dos filhos do príncipe William, já que as crianças sempre acompanham os pais em eventos oficiais e a família compartilha fotos anuais deles em seus aniversários. Porém, o mesmo não acontece com o príncipe Harry.

Desde que se afastou da família real há alguns anos, ele também levou seus filhos para longe da mídia. As crianças crescem de forma discreta em Los Angeles, nos Estados Unidos, e os pais pretendem que eles tenham uma infância longe da imprensa internacional. Por isso, ele quase não mostra os filhos publicamente.

“Harry tem sido relutante em mostrar seus filhos publicamente, não pelo desejo de escondê-los, mas para proteger a privacidade e a segurança deles. Ele quer que eles levem uma vida mais normal possível, sem medo de sequestro ou outro dano”, disse um informante.

