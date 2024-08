Camilla precisa colocar príncipe William 'no lugar dele' algumas vezes, afirma fonte

Príncipe William é o próximo a ocupar o trono britânico — mas ainda tem que esperar um pouquinho para dar a última palavra

É tudo família, mas a fome de poder dá as caras vez ou outra na realeza britânica. Segundo o autor Robert Jobson em seu novo livro, a rainha consorte Camilla, esposa do rei Charles III, já precisou intervir para lembrar William, primogênito do monarca, que existe uma hierarquia no comando.

Na obra recém-lançada 'Catherine, The Princess of Wales: The Biography', Robert conta que William nem sempre mostrou total subordinação ao pai, principalmente quando Charles ainda era príncipe de Gales quando Elizabeth estava viva.

Vale lembrar que William é o próximo na fila para se sentar no trono britânico e segundo o ator por vezes, pode 'esquecer' que isso ainda não aconteceu. O livro diz que quando o filho mais velho de Charles passa um pouco dos limites com o pai, é a madrasta quem sutilmente recapitula ‘quem é que manda’.

O especialista cita um exemplo e traz à tona uma história em que isso ficou bastante evidente. Certa vez, William e sua esposa, Kate Middleton, pediram para se juntar ao comboio de segurança de Charles e Camilla na saída do Castelo de Windsor — mas não foram nada pontuais.

O livro explica: "Após Charles ficar esperando vários minutos pelo casal, Camilla insistiu que eles fossem sem eles. Quando William e Kate chegaram, tudo o que eles conseguiam ver eram as luzes azuis piscantes das motos desaparecendo à distância".

Apesar de ter sido um início tenso no relacionamento dos filhos de Charles com a madrasta Camilla (o próprio Harry já falou sobre isso), o momento dela e William é de extrema união atualmente, principalmente após os diagnósticos de câncer do rei e de Kate. "Eles foram deixados, quase literalmente, cuidando da coroa enquanto o rei e a princesa se recuperam", resumiu a expert Jennie Bond.

