Príncipe William demite a irmã da rainha. Saiba o que aconteceu

Decisão radical do príncipe William deu o que falar! Após salário milionário ser revelado, fonte conta que o príncipe demitiu a irmã da Rainha Camilla

O príncipe William tomou uma decisão radical no comando do Ducado da Cornualha. Nos últimos dias, o salário anual dele como administrador da propriedade foi revelado e surpreendeu pelo valor astronômico. Agora, outra notícia veio à tona: Ele demitiu a irmã da Rainha Camilla!

Antigamente, o Ducado da Cornualha era administrado pelo Rei Charles III, antes dele assumir o trono, quando era o primeiro na linha de sucessão ao trono. Naquela época, ele contratou a cunhada, Annabel Elliot, irmã da rainha Camilla, para ser a designer de interiores oficial das propriedades do local.

Como William é o novo herdeiro do trono, ele assumiu o comando do Ducado e também a equipe de funcionários. Com isso, ele decidiu demitir a irmã da rainha. Ela foi demitida na mudança do quadro de funcionários entre 2023 e 2024.

E o motivo? Fontes contaram que William considerou que o trabalho de Annabel já estava finalizado e não a recontratou . “Fontes confirmaram que o príncipe William não empregaria mais a Sra. Elliot, embora isso não refletisse o trabalho dela”, disse um informante.

Um relatório informou qual era o salário de Annabel Elliot quando era funcionária do Ducado da Cornualha. Ela recebia 19.625 libras - cerca de R$ 137 mil - por comissão e 12.316 libras - cerca de R$ 87 mil - pela compra de móveis e acessórios.

Annabel Elliot se define como designer de interiores, decoradora e negociante de antiguidades. Ela tem uma relação muito próxima de Camilla, tanto que foi acompanhante dela na coroação em 2023.

O salário anual do príncipe William

O príncipe William é o primeiro nome na linha de sucessão do trono britânico e recebe um salário anual impressionante por ser o dono da propriedade do Ducado da Cornualha. Um relatório divulgado nesta semana revelou que ele recebeu o valor de US$ 30 milhões - cerca de R$ 167 milhões - em seu primeiro ano como administrador da propriedade.

Este valor é usado para cobrir as despesas oficiais, de caridade e privadas da família do príncipe William, que inclui a esposa, Kate Middleton, e seus três filhos, George, de 11 anos, Charlotte, de 9 anos, e Louis, de 6 anos.

O príncipe herdou o Ducado da Cornualha do seu pai, o Rei Charles III, quando se tornou o primeiro nome na linha de sucessão ao ver seu pai assumir o trono britânico. Esta propriedade tem o objetivo de ser uma fonte de renda para o herdeiro do trono desde 1337, quando foi criada pelo Rei Eduardo III. O local é avaliado em US$ 1 bilhão e fica entre a Inglaterra e o País de Gales.