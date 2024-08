Camilla aconselhou Rei Charles III a não revelar publicamente diagnóstico de câncer

Palácio de Buckingham emitiu comunicado oficial sobre a saúde do Rei Charles III, que foi diagnosticado com câncer durante cirurgia

Em fevereiro deste ano, o rei Charles III revelou o diagnóstico de câncer de próstata, mas se dependesse da sua esposa rainha Camilla nós jamais saberíamos da condição do monarca, que foi orientado pela amada a não revelar publicamente o diagnóstico de câncer de próstata, pelo menos é isso que afirma Robert Jobson, autor do livro Our King - Charles III: The Man and the Monarch Revealed - em português, "Nosso Rei - Charles III: O Homem e a Monarquia Revelados.

O escritor disse ao The Independent que a rainha não estava de acordo com a decisão dele."A rainha Camilla inicialmente foi contra a divulgação de sua condição, mas o rei a rejeitou, pois sentiu que era uma chance de assumir a liderança e, ao fazê-lo, encorajar homens com sintomas semelhantes a procurar atendimento médico oportuno", disse Jobson.

Apesar da falta de detalhes sobre seu tratamento, o anúncio do rei resultou em um aumento significativo nas pesquisas on-line relacionadas ao aumento da próstata no site do National Health Service. "A página do NHS England sobre aumento benigno da próstata teve mais de 26 mil visitas nas 48 horas após o anúncio, em comparação com uma média diária de apenas 1,4 mil", disse Jobson.

Jobson observou que a decisão do monarca de ser aberto sobre suas preocupações com a saúde pode ter sido desencadeada por histórias falsas que frequentemente circulavam quando seus falecidos pais, a rainha Elizabeth e o príncipe Philip, recebiam atendimento médico. "Ele foi elogiado por fazer isso, com comentaristas dizendo que ele havia inaugurado uma nova era de transparência em questões de saúde e da família real", disse.

Confira trecho do comunicado real divulgado na época: "Durante o recente procedimento hospitalar do Rei para aumento benigno da próstata, foi observada uma questão separada de preocupação. Testes de diagnóstico subsequentes identificaram uma forma de câncer. Sua Majestade iniciou hoje um cronograma de tratamentos regulares, durante o qual foi aconselhado pelos médicos a adiar as tarefas de atendimento ao público. Ao longo deste período, Sua Majestade continuará a tratar dos negócios do Estado e da documentação oficial como habitualmente", informaram.

Reconciliação do príncipe Harry e do rei Charles III é impossível. Saiba o motivo

A falta de proximidade entre o príncipe Harry e seu pai, o Rei Charles III, chama a atenção da imprensa internacional. Tanto que uma suposta reconciliação entre eles chega a ser considerada impossível por fontes ligadas à realeza. Nesta semana, a reportagem da revista People explicou os motivos e os detalhes sobre o afastamento profundo deles, que pararam de se falar há alguns meses.