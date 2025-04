Renata Dominguez se derrete ao mostrar a filha na aula de balé: 'Morri de orgulho'

A atriz Renata Dominguez encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos de sua filha, Giulia, na aula de balé

Renata Dominguez encheu as redes sociais de fofura nesta segunda-feira, 14, ao compartilhar cliques inéditos de sua filha, Giulia, fruto de seu casamento com Leandro Gléria.

Nas fotos postadas no perfil da atriz, a menina aparece vestida com roupas de balé e com o rosto pintado como uma coelhinha. Na legenda, a mamãe coruja falou sobre como a filha começou as aulas "sem noção alguma" e como agora ela evoluiu bastante.

"Quem me segue vem acompanhando a evolução da Giulinha na aulas de ballet kkkkkk. Começou sem noção alguma do que significa ter uma professora, ser aluna… Chegava na aula, via aquele espaço todo e só pensava em correr feliz, brincando. Hoje na aulinha de Páscoa, vi minha menina começando a se aventurar nas posições clássicas do ballet. Quase morri de orgulho!!!!! Babei muito. Obrigada pela paciência e por acreditar nela!", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Os cliques encantou os internautas. "Que lindas", disse uma seguidora. "Que bailarina linda. Bela postura, Giulinha", comentou outra. "A pose. Ela é perfeita", falou uma fã. "Amo tanto vocês", declarou Leandro Gléria para a mulher e a filha.

Confira:

Renata Dominguez se declara no aniversário da filha

Em dezembro do ano passado, Renata Dominguez encantou os seguidores das redes sociais ao comemorar o aniversário de sua filha, Giulia. A menina, fruto de seu casamento com Leandro Gléria, completou dois anos de vida.

A atriz compartilhou fotos da viagem da família e parabenizou a herdeira. "Nosso 28/12/24. 2 anos da minha Giulia!! Obrigada por ter me escolhido e por encher a minha vida de amor!! Mamãe te ama demais!!!!! Um amor que não cabe no peito. Parabéns, amor da minha vida!! Que papai do céu te blinde e abençoe sempre. Feliz vida!!", escreveu a artista. Confira a publicação!

