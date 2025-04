Claudia Raia encanta com homenagem no aniversário do filho: 'Minha maior obra'

A atriz Claudia Raia compartilhou um vídeo com vários momentos ao lado do filho, Enzo Celulari, e celebrou seu aniversário de 28 anos

Claudia Raia usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial: o aniversário de seu filho mais velho, Enzo Celulari. O jovem, fruto de seu casamento com o ator Edson Celulari, completou 28 anos nesta terça-feira, 15.

Para comemorar a data especial, a atriz compartilhou em seu perfil um vídeo com vários momentos ao lado do herdeiro, incluindo imagens de quando ele era criança e outras recentes, e escreveu uma bela homenagem para ele.

"Hoje é dia da arte e você é a minha maior obra! Meu primogênito, foi com você que eu aprendi a ser mãe, obrigada por me escolher e me ensinar tanto... Tenho muito orgulho do homem maravilhoso que você se tornou. Feliz aniversário! Que a vida te conduza amorosamente. Te amo, Nuno, te amo pra sempre, seis vezes o tamanho do universo", declarou a artista.

Além de Enzo, Claudia e Edson também são pais de Sophia Raia, que completou 22 anos em janeiro. A atriz também é mãe de Luca, que fez dois anos em fevereiro, fruto de seu casamento com Jarbas Homem de Mello.

Confira:

Claudia Raia impressiona com mensagem no aniversário de Paolla Oliveira

Claudia Raia usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua filha do coração, a atriz Paolla Oliveira, que completou 43 anos de vida nesta segunda-feira, 14. "Que lindo tem sido acompanhar sua trajetória, minha filhota ariana!", começou.

"20 anos juntas, amadurecendo juntas, te acompanhando, vendo você construir essa carreira linda! E agora, que coisa linda te ver começando esse novo ciclo na sua vida mergulhada em uma personagem tão especial e importante, você merece cada segundo desse mergulho! E eu tô aqui de mãe babona e orgulhosa pra te aplaudir em mais um desafio, mais um ciclo, agradecendo a sorte desse nosso encontro e de poder acompanhar de perto essa artista e essa mulher maravilhosa e inspiradora que você é! Te amo, Paolla Oliveira! Feliz aniversário, toda felicidade do mundo! Que venham os próximos 20!", desejou a famosa. Veja a publicação completa!

