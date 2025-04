Ravel Andrade compartilha foto inédita de Yolanda, sua filha com Andreia Horta: 'Amor'

O ator Ravel Andrade compartilhou uma foto inédita de sua filha, Yolanda, que é fruto de sua união com a atriz Andreia Horta

O ator Ravel Andrade encantou os internautas nas redes sociais na noite desta segunda-feira, 14, ao compartilhar uma foto inédita de sua filha, Yolanda. A pequena, de quatro meses de vida, é fruto de sua união com a atriz Andreia Horta.

A imagem em preto e branco mostra um momento em que a atriz aparece amamentando a filha, que veste um body estampado e repousa confortavelmente no colo da mãe. "Maior amor do mundo", escreveu Ravel ao postar o clique.

Veja a foto:

Ravel Andrade mostra a filha com Andreia Horta (Reprodução/Instagram)

Já neste domingo, 13, Andreia Horta compartilhou cliques de um passeio em família. A atriz aproveitou o dia ensolarado para passear pelo Rio de Janeiro com o marido, o ator Ravel Andrade, e a filha deles, Yolanda. "A vida é bonita, é bonita e é bonita!", declarou a artista na legenda da publicação. Veja as fotos!

Vale lembrar que Andreia e Ravel estão juntos desde 2022 e anunciaram a gravidez no final de junho. A primeira filha de Andréia e Ravel nasceu no dia 30 de novembro de 2024, em uma maternidade do Rio de Janeiro. Na ocasião, a atriz postou em suas redes sociais a foto de um enfeite do hospital e divulgou a chegada da herdeira. "Em uma rua da Glória nasceu Yolanda!!! Nascemos", disse ela.

Jantar a dois

Recentemente, a atriz tirou um tempinho para cuidar de seu relacionamento e saiu para jantar na companhia do artista pela primeira vez desde o nascimento da bebê. O momento foi compartilhado pelo casal nas redes sociais. "Primeiro jantar depois de 80 dias. Plenos. Te amo, Andreia", escreveu o artista na publicação. Ao repostar o momento em seu perfil, ela se declarou: "Te adoro em tudo", disse.

