Vale Tudo: Maria de Fátima entende errado proposta e quebra a cara

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Maria de Fátima se dará mal ao entender errado uma proposta de trabalho e ver que não é tão importante como pensa

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Maria de Fátima (Bella Campos) terá um choque de realidade ao perceber que não é tão importante como pensa que é. Ao aceitar participar de uma sessão de fotos para uma campanha de um shopping, a vilã terá uma surpresa.

Ao chegar ao local e ver outras modelos, a alpinista social não gostará da situação e questionará sobre o trabalho. “Não, espera, deve ter algum engano. Eu fui selecionada como modelo. Pra fazer um ensaio fotográfico”, dirá a moça que sonha ser influenciadora digital.

“Então, aquelas meninas todas ali são modelos”, responderá a recepcionista, dando um choque de realidade na vilã.

Depois do momento, Maria de Fátima ainda reclamará mais, deixando outros profissionais do ambiente irritados. A filha de Raquel (Taís Araujo) criticará a demora, o figurino e o look dela por não ser diferenciado.

“Oi, querido, tudo bem? Eu queria saber se tem outro figurino pra mim, porque esse não ficou legal”, reclamará ela. Incomodado com a falta de edução dela, o produtor dará um jeito de cortá-la. “Você, que não gostou da roupa, pode ficar lá atrás”, dirá ele para a vilã, a deixando revoltada.

É bom lembrar que Maria de Fátima, na primeira versão da novela, roubou Afonso de Solange. Nos últimos capítulos, a alpinista social já demonstrou um pouco de interesse no herdeiro ao perguntar quem era o namorado da amiga e saber que ele é o filho de Odete Roitman (Débora Bloch).

