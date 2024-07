Reconciliação do príncipe Harry e Rei Charles III é impossível. Saiba o motivo

Príncipe Harry vive um afastamento profundo do seu pai, o Rei Charles III, e o verdadeiro motivo vem à tona: ‘Ele está assustado'

A falta de proximidade entre o príncipe Harry e seu pai, o Rei Charles III, chama a atenção da imprensa internacional. Tanto que uma suposta reconciliação entre eles chega a ser considerada impossível por fontes ligadas à realeza. Nesta semana, a reportagem da revista People explicou os motivos e os detalhes sobre o afastamento profundo eles, que pararam de se falar há alguns meses.

Tudo começou em 2020, quando Harry e a esposa, Meghan Markle, abandonaram o serviço como membros da realeza por causa da pressão que sofriam da mídia britânica e o receio com a segurança da família. Com isso, eles se mudaram para os Estados Unidos. Desde então, Harry mantinha uma relação cordial com o pai. Porém, o cenário mudou quando o rapaz decidiu entrar na justiça contra veículos de imprensa por causa de grampos em telefones e informações sigilosas. Desde que entrou na justiça, Harry tenta receber o apoio do pai, mas não conseguiu. “Harry está assustado e sente que a única pessoa que pode fazer algo a respeito é seu pai. Ele está determinado a proteger sua família a todo custo”, afirmou uma fonte da People.

No início do ano, Harry teve um breve encontro com Charles quando o rei descobriu que está com câncer. Meses depois, o príncipe voltou ao Reino Unido para celebrar os Jogos Invictus, mas não teve a presença do pai e não o encontrou por causa de conflito de agendas. Porém, uma fonte diz que o rei não quis encontrar o filho por causa do receio que ele falasse de sua batalha para conseguir segurança no Reino Unido, que é um dos motivos dos processos de Harry na justiça.

A batalha pela segurança

Como Harry segue insistindo que quer ter a segurança oficial da realeza ao seu lado quando viajar para lá com sua família, o rei não atende mais as ligações do filho e não entrou mais em contato com ele. Inclusive, Harry tentou ter notícias sobre a saúde do pai, mas também não conseguiu por causa da falta de respostas do monarca.

Por outro lado, fontes da People revelaram que o rei Charles III não tem poder para determinar o que receberá a segurança da realeza ou não. Esta é uma questão governamental e só o Comitê Executivo para a Proteção da Realeza e Figuras Públicas (RAVEC) pode tomar tal decisão. Mesmo assim, Harry insiste que poderia arcar com os custos dos agentes oficiais, mas nem isso funcionou.

Com tudo isso, Harry e Charles mergulharam em um silêncio profundo. O príncipe diz que sua família é alvo de ameaças, tentativas de invasões domiciliares e incidentes alarmantes há muito tempo e esses riscos para a segurança deles não é considerada pela guarda da realeza. Assim, ele contratou uma segurança privada armada nos Estados Unidos para protegê-los, mas as ameaças continuam. Inclusive, especialistas acreditam que ele deveria ter a adequada, já que é o filho do rei, e não apenas um membro comum da realeza. “Nada daria mais felicidade ao Harry do que poder recuperar o vínculo com seu pai. Não podem desfazer famílias. Ele não está pedindo ao pai uma casa melhor ou carros mais caros. Ele está pedindo algo por causa da situação. Ele está em risco”, disse um informante.

