Simaria Mendes reaparece e posta nova foto arrasadora de biquíni

Longe dos palcos desde 2022 e fazendo raras aparições na rede social, Simaria Mendes reaparece e chama a atenção com foto na praia

Longe dos palcos desde o fim de sua dupla com Simone Mendes, a cantora Simaria Mendes tem feito raras aparições em sua rede social. Antes, a famosa postava com frequência vários cliques para exibir seus looks cheios de atitude, mas, nos últimos meses, ela tem ficado mais distante.

Contudo, nesta segunda-feira, 14, a artista resolveu reaparecer e esbanjar toda sua beleza para os seus seguidores. Nos stories, Simaria postou uma foto de biquíni andando em uma praia deserta. A musa então roubou a cena no cenário paradisíaco com seu físico escultural.

Em seguida, ela compartilhou outro clique apenas da parte de cima do corpo. Fazendo carão, a artista exibiu a parte de cima da roupa de banho estampada e não passou despercebida. No registro, a irmã de Simone não colocou legenda e não deu detalhes de quando ou onde fez o clique.

Em entrevista recente ao jornalista Leo Dias, Simone Mendes explicou que Simaria estava em sua casa por um tempo, mas não morando definitivamente. A cantora ainda comentou que elas estão próximas novamente, principalmente por conta dos filhos, que são primos e adoram estar perto uns dos outros.

Simaria fez show com Simone

A cantora Simaria está longe dos palcos e da mídia desde que encerrou a dupla com a irmã, Simone Mendes. Porém, ela fez uma rara aparição em público em 14 de dezembro de 2024, em São Paulo.

A morena fez uma participação especial no show da irmã em um centro de eventos na capital paulista e deixou os fãs com saudade de ver as duas juntas novamente. No evento, elas usaram looks brancos e esbanjaram sintonia e parceria.

Elas cantaram juntas, se abraçaram e trocaram declarações carinhosas. Com isso, Simone e Simaria deixaram de lado os boatos de atrito na família. As duas evitaram aparições juntas desde que encerraram a dupla em agosto de 2022. Discretas, elas frequentavam eventos de família, mas não eram fotografadas juntas em muitas ocasiões.

