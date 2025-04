Filho de Jair Bolsonaro comenta recuperação do pai após cirurgia: 'Não é simples'

O ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro segue internado na UTI de um hospital em Brasília, no Distrito Federal, após passar por uma cirurgia

O ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital em Brasília, no Distrito Federal, após passar por uma cirurgia na região abdominal. Nesta segunda-feira, 14, Eduardo Bolsonaro, filho dele, agradeceu as mensgens de apoio e falou sobre o a intervenção médica, que durou cerca de 12 horas.

“Fala, pessoal! [Quero] agradecer a todo mundo que desejou sucesso, fez orações, rezou. Que mandou qualquer mensagem positiva pra cirurgia do meu pai. Foi a cirurgia mais complicada desde aquele tempo da facada, tinha muita aderência nas alças intestinais. Mas graças a Deus correu tudo bem", iniciou ele no vídeo compartilhado nas redes sociais.

E falou sobre a recuperação do ex-presidente. " A gente sempre agradece à equipe médica, a todo mundo. E agora é uma recuperação, que também não é simples, a gente sabe que existe todo um caminho a ser percorrido”, complementou.

“E como essa cirurgia foi a mais invasiva – não é fácil você abrir o peito, a barriga de ponta a ponta da pessoa pra remexer os órgãos todos – Mas a gente agradece a todos que seguem nesse mesmo envio de boas mensagens ao meu pai. O eterno presidente, Jair Messias Bolsonaro”, completou o político.

A internação de Bolsonaro

Vale lembrar que Jair Bolsonaro foi internado após passar mal na última sexta-feira, 11, na cidade de Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte. Ele foi levado a um hospital da cidade e, após receber os primeiros atendimentos, foi transferido de helicóptero para o Hospital Rio Grande, em Natal.

Posteriormente, ele foi levado para um hospital particular em Brasília e passou por uma nova cirurgia no último domingo, 13, após apresentar um quadro de obstrução intestinal. A cirurgia realizada – uma laparotomia exploradora – tem o objetivo de liberar aderências intestinais e reconstruir a parede abdominal. Em entrevista à CARAS Brasil, a médica clínica geral Manoela Souza comentou o diagnóstico do político. Leia aqui!

