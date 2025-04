Alice Braga chega aos 42 anos; brasileira já contracenou com Will Smith e Anthony Hopkins

Sobrinha de Sônia Braga, Alice Braga é dona de uma extensa carreira internacional com papéis de destaque ao lado de ícones de Hollywood

No dia 15 de abril, Alice Braga chega aos 42 anos. Sobrinha deSônia Braga (74), a brasileira construiu uma carreira internacional de sucesso e já contracenou comWill Smith (56) e Anthony Hopkins(87) em filmes que conquistaram Hollywood, como a ficção científica Eu Sou a Lenda (2007) e o terror O Ritual (2011).

No meio das artes

Nascida em São Paulo, em 1983, Alice Braga foi criada em um ambiente naturalmente ligado às artes. Sobrinha da icônica Sônia Braga e filha da atriz Ana Braga (68) com o jornalista Ninho Moraes (68), Alice cresceu entre bastidores de gravações e bastidores de teatro — o que despertou cedo sua paixão pela atuação.

Foi nos anos 2000, no impactante Cidade de Deus, que o público brasileiro a conheceu de verdade. Como Angélica, ela dividiu cenas com nomes como Leandro Firmino (46) e Seu Jorge (54) e foi indicada ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro como Melhor Atriz Coadjuvante. A crítica aplaudiu sua entrega e a naturalidade em cena. O filme a impulsionou para outros papéis importantes no cinema nacional, como Cidade Baixa (2005), pelo qual recebeu vários prêmios de Melhor Atriz.

Carreira internacional

Alice deu seu primeiro passo internacional em 2006 com Journey to the End of the Night, e já no ano seguinte foi catapultada ao estrelato mundial ao atuar ao lado de Will Smith no sucesso de bilheteria Eu Sou a Lenda. A partir dali, consolidou seu espaço como uma atriz latina versátil e potente.

Entre dramas, ficções científicas e thrillers, Alice passou por produções como Repo Men, Redbelt, Elysium e Predadores, além do elogiado O Ritual, no qual contracenou com a lenda do cinema internacional, Anthony Hopkins.

O talento de Alice chamou a atenção de grandes nomes da indústria e a levou a papéis cada vez mais desafiadores. Em 2016, assumiu a protagonista da série Queen of the South, no papel de Teresa Mendoza, uma mulher que ascende no mundo do narcotráfico. A produção, exibida nos Estados Unidos pelo canal USA Network, se tornou um divisor de águas na carreira da atriz, colocando seu nome em destaque nas premiações e renovando seu público.

Versatilidade

Com fluência em português, espanhol e inglês, Alice expandiu seu repertório em diversas frentes: foi a voz de Jerry, a conselheira espiritual da Pixar em Soul (2020); viveu Mônica na adaptação do clássico Eduardo e Mônica (2021); e recentemente atuou com Ben Affleck (52) no suspense Hypnotic (2023), como a misteriosa Diana Cruz. No mesmo ano, brilhou na minissérie Assassinato no Fim do Mundo, reforçando sua habilidade para papéis enigmáticos.

Em 2024, Alice foi confirmada na série Chamas da Vingança, sua primeira parceria com a Netflix americana. A escolha não é por acaso: a atriz representa uma nova geração de artistas brasileiros que navegam com segurança entre o cinema independente e as grandes produções globais.

Mesmo com um currículo repleto de conquistas, ela segue explorando novos caminhos — inclusive como produtora executiva em projetos que dão voz a narrativas latino-americanas. Apesar da visibilidade internacional, Alice nunca perdeu o vínculo com o Brasil: participou de produções nacionais como Latitudes, O Duelo e Entre Idas e Vindas, além de videoclipes do cantor Thiago Pethit (42).

