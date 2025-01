Veterinária de Aisha, cadela de Ana Hickmann, explica doença: 'Não temos a cura'

Em entrevista à CARAS Brasil, a veterinária Caroline Estanislau explicou como funcionou o tratamento de Aisha e ressaltou cuidado de Ana Hickmann

Ana Hickmann (43) comoveu seus fãs e seguidores na última terça-feira, 28, ao compartilhar a notícia de que Aisha, sua cadela, morreu após enfrentar um tratamento contra o lúpus. A doença autoimune, que também atinge humanos, tem um tratamento diferente para os pets.

Em entrevista à CARAS Brasil, a veterinária Caroline Estanislau, responsável pelos cuidados com a cachorra de Ana Hickmann na clínica Inova , explica que o tratamento de lúpus em animais consiste em trazer qualidade de vida e amenizar a dor.

"Muitos pacientes são tratados por meses ou anos. Controlamos a doença mas não temos a cura, assim como ocorre em humanos", explica a especialista sobre o tratamento. "O paciente deve ser acompanhado pelo resto da vida."

"O tratamento se baseia no controle e supressão da resposta imunológica inadequada do paciente. Usamos medicamentos imunossupressores, que irão reduzir essa resposta do organismo contra ele mesmo. Assim controlamos a doença e em alguns casos temos a remissão dos sintomas."

Apesar do diagnóstico difícil, a especialista reforça que Ana Hickmann esteve presente durante o tratamento, demonstrando cuidado e carinho por Aisha. Ela diz que o zelo da apresentadora pode ser visto com todos os seus animais, apesar de serem muitos.

ENTENDA O QUE É O LÚPUS E COMO A DOENÇA AFETA OS PETS

A veterinária explica que o lúpus é uma doença autoimune, ou seja, o próprio organismo se ataca. Os cães afetados pela condição tem os tecidos de diferentes órgãos inflamados e destruídos, frequentemente também aparecento alterações sanguíneas, problemas de pele e inflamação nas articulações, chamadas também de poliartrite.

"A evolução da doença pode comprometer o sistema nervoso, os rins, o figado, o estômago, o intestino, o baço, muitos sistemas podem ser afetados. Pode ser somente alterações em pele, Lúpus cutâneo ou sistêmico quando afeta outros órgãos", acrescenta Estanislau.

