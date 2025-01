Ana Hickmann comove ao falar sobre morte de sua cachorra: 'Saudade aperta o coração'

A apresentadora Ana Hickmann fez um post nas redes sociais nesta terça-feira, 28, para dividir uma triste notícia com seus seguidores

A apresentadora Ana Hickmannfez um post nas redes sociais nesta terça-feira, 28, para dividir uma triste notícia com seus seguidores: a morte de sua cachorra, Aisha. Em uma publicação no feed do Instagram, a artista compartilhou uma sequência de momentos do animal e se despediu com uma declaração comovente.

Na família desde que era um filhote, a cadela da raça rhodesian ridgeback enfrentou um longo tratamento contra lúpus. "Minha menina descansou. A Aisha tinha 7 anos e chegou pra gente filhotinha. Sempre feliz, brincalhona, alegre e parceira dos outros cachorros... vimos ela crescer junto com o Alezinho, e hoje a saudade aperta o coração, iniciou na legenda.

"Depois de um longo tratamento contra lúpus, ela precisou descansar. Eu sou muito grata a todos os profissionais que cuidaram dela até o último dia de vida, sei que fizeram tudo que podiam. Agora ficam as lembranças dos momentos maravilhosos que vivemos juntas", concluiu.

Nos comentários, os internautas deixaram mensagens de apoio. "Forças, Ana! Esse momento é triste demais", lamentou um. "A gente que gosta, a gente sofre demais com a perda dos animaizinhos que amamos. Força, viu. Olho encheu até de lágrimas", comentou outro. "Que triste, Ana. Agora ela descansou. Não tenho palavras para te confortar, apenas dizer que você fez tudo que estava ao seu alcance", disse uma terceira seguidora.

Veja a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Ana Hickmann revela decisão para 2025: 'Acabei esquecendo muito de mim'

Recentemente, Ana Hickmann compartilhou uma meta que traçou para si mesma em 2025. Em um vídeo compartilhado nos stories de seu Instagram nesta quinta-feira, 16, a mãe de Alezinho, de 10 anos, contou que pretende focar em sua saúde e compartilhar detalhes de sua dieta e treino com os internautas.

"Eu vou começar a compartilhar todos os dias o que estou fazendo de treino e um pouco da minha dieta. Quero usar isso como motivação para o meu dia a dia. No ano passado, acabei esquecendo muito de mim e focando em resolver problemas, novas responsabilidades, novos trabalhos e novos objetivos", iniciou ela no vídeo.

E complementou: "Só que percebi que, para ter força, resistência e saúde para continuar fazendo tudo o que quero e preciso, tenho que me cuidar. Então, comecei 2025 com treino e dieta para ter saúde e disposição. Vou compartilhar com vocês e espero que gostem, porque tenho grandes objetivos".

