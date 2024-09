Apaixonado, Edu Guedes promete alegria em festa de noivado com Ana Hickmann: 'O melhor de mim'

Em entrevista à CARAS Brasil, Edu Guedes confessa sobre festa de noivado com Ana Hickmann e abre sua intimidade ao falar sobre a apresentadora

O apresentador Edu Guedes(50) está em contagem regressiva para sua tão esperada festa de noivado com Ana Hickmann (43), os dois vão celebrar mais uma etapa do relacionamento no próximo sábado, 14. Em entrevista à CARAS Brasil, o chef de cozinha promete alegria durante o evento e se derrete ao falar de sua noiva: "O melhor de mim".

O noivado do casal será uma celebração intimista, em uma propriedade em Araras, no interior de São Paulo, para cerca de 50 convidados. Edu Guedes reforça que o evento é muito mais do que um momento para comemorar, mas é um passo importante no seu relacionamento com Ana Hickmann.

Com relação à ansiedade para o noivado, o apresentador declara: "Expectativa de um coração a mil. O noivado vai muito além da celebração. É um momento muito especial no qual eu a Ana vamos firmar nosso compromisso. Nosso amor nasceu de uma longa e sincera amizade, apoio e cumplicidade. Adianto que não faltará alegria e é claro boa comida e bebida".

Edu Guedes não poupa elogios para sua amada e menciona que Ana Hickmann desperta o seu melhor lado: "Nosso relacionamento tem leveza. Eu e a Ana trabalhamos muito e temos os dias bastante corridos. Nosso relacionamento nos traz o oposto".

"Sempre gostei de apreciar os prazeres simples da vida e Ana me acompanha. Acima de tudo entendemos um a vida do outro e nos apoiamos. A Ana consegue tirar o melhor de mim e me completa", afirma Edu Guedes.

Sobre os planos futuros do casal, o apresentador confessa que está muito focado em viver o presente ao lado de Ana Hickmann. Edu Guedes avalia que a maturidade o fez dar mais valor para os momentos atuais.

"Queremos viver o presente! A vida é hoje, o dia de hoje. Quando mais novo pensava sempre no futuro e trabalhei muito para colher. Neste ano completei 50 anos e quero somente viver o dia de hoje. Viver o momento presente nos permite desfrutar melhor da vida. Esses são nossos planos!", finaliza.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE EDU GUEDES COM ANA HICKMANN: