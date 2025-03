Gracyanne Barbosa revela o que mudou em seu corpo após sair da dieta no BBB 25

Fora do BBB 25, a musa fitness Gracyanne Barbosa voltou ao médico para analisar sua composição corporal e compartilhou o que mudou

A musa fitness Gracyanne Barbosa está retomando sua rotina de exercícios físicos e alimentação saudável após ser eliminada do BBB 25, reality show da TV Globo, com 51,38% dos votos. E nesta quarta-feira, 26, ela voltou ao médico para analisar sua composição corporal e compartilhou o que mudou.

Em entrevista ao portal gshow, ela revelou não ganhou gordura, mas perdeu músculo: "O meu percentual de gordura continuou o mesmo. Então, mesmo comendo tão completamente fora da dieta, não perdi. Eu não ganhei gordura, só perdi músculo",disse.

E confessou qual tem sido o seu maior desafio ao voltar para a rotina. "O principal desafio é voltar ao nível de treinamento de alta performance, que é o que eu tinha antes, só que passei por um processo de 'destreinamento'. E aí, por mais que eu tenha força e disposição, é melhor, é mais saudável e mais seguro, para não ter nenhum tipo de lesão, ir devagar", detalhou.

Gracyanne Barbosa desabafa sobre vida amorosa e revela se quer um novo relacionamento

A musa fitness Gracyanne Barbosa foi a convidada do programa Encontro com Patrícia Poeta desta quarta-feira, 26. Durante o papo, a ex-BBB abriu o jogo sobre sua vida amorosa e afirmou que um novo relacionamento está longe dos seus planos. Ela está solteira desde que anunciou, em abril de 2024, o fim do relacionamento de 16 anos com o cantor Belo.

"Eu acho que hoje eu não tenho espaço para encontrar um novo amor. Eu não estou fechada, mas não vejo tempo. Até antes do BBB, eu estava trabalhando muito, graças a Deus, e eu não saio. Então, eu não conheço novas pessoas e é muito difícil. E eu ainda estou me reconstruindo do fim dessa relação, que foi tão importante", refletiu ela. Veja o desabafo completo!

Leia também: Fora do BBB 25, Gracyanne Barbosa confessa sobre exercícios físicos: 'Horroroso'