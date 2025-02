Angélica revela as causas das mortes de 2 cachorros em poucas horas

Angélica e Luciano Huck perderam 3 cachorros em 2025, sendo que 2 deles morreram nesta semana com poucas horas de diferença. Saiba as causas

A apresentadora Angélica revelou novos detalhes sobre as mortes de seus cachorros Lora, Ziggy e Pupu em 2025. Lora morreu em janeiro. Ziggy e Pupu faleceram nesta semana com poucas horas de diferença entre um e outro. Com a tristeza, a comunicadora explicou o que causou as mortes dos 3 bichinhos de estimação.

Em entrevista ao Gshow, Angélica contou que a golden retriever Lora morreu no início do ano após ser picada por uma cobra jararaca e não resistir ao veneno do animal peçonhento . Na mesma época, o border collie Ziggy também foi picado , mas a família conseguiu agir rápido e ele tomou um antídoto. Porém, o quadro de saúde piorou algumas semanas depois e ele veio à óbito em decorrência de complicações da trombose . Enquanto isso, a yorkshire Pupu morreu ao cair da escada durante a visita do veterinário que foi atender Ziggy .

"A gente descobriu que a Lora havia sido mordida por uma cobra jararaca poque falamos com o pessoal do Instituto Butantã (centro de pesquisa científica e produção de imunobiológicos localizado no bairro do Butantã, na zona oeste da cidade de São Paulo) e os veterinários viram. Ela tomou antídoto, mas ela tinha lúpus e era muito debilitada. Não resistiu e morreu", disse ela.

Então, a comunicadora explica a complicação no quadro de Ziggy, que também foi pecado pela cobra. "A gente já sabia que era cobra e ele logo tomou o antídoto. Ficou bom, se recuperou bem e foi para casa. Ele ficou vinte dias em casa e aí teve uma recaída. Onde ele foi picado, que é na pata, começou a dar uma trombose, que depois os veterinários falaram que é normal acontecer. Dão uns trombos que vão necrosando a pata, e a gente deu outra dose de soro, mas não adiantou. O veneno da jararaca realmente é muito forte e não conseguimos reverter. Ficamos tratando ele um tempo, uns 10 dias, e aí ele teve uma falência pulmonar. Por causa desses trombos, por causa desse veneno. E não resistiu", comentou.

Por fim, a estrela contou sobre a morte repetina de Pupu. "Acho que ele esperou a gente voltar para se despedir, para que a gente cuidasse dele um pouco, antes de partir. E aí, depois, a gente levou ele para casa para tratar. O outro cachorrinho (Pupu) ficou latindo para o médico que estava lá tratando ele. Caiu da escada e faleceu também, que já era muito velhinho. Não aguentou, não resistiu à queda da escada", declarou.

Veja as fotos dos cachorrinhos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)