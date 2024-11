Angélica faz festa de aniversário para sua cachorra e pet dá show de fofura

Para sua cachorrinha, Angélica faz festa especial para celebrar primeiro ano de vida da pet e encanta demais com os registros

A apresentadora Angélica encantou ao mostrar a festinha que fez para um de seus cachorros. Nesta terça-feira, 12, a famosa compartilhou em sua rede social como foi o evento feito especialmente para os pets e deu um show de fofura.

Isso porque, a aniversariante Tête apareceu de chapéu na cabeça e sendo prestiagada por outros cães em seus parabéns. A mesa montada para a filha de quatro patas teve decoração rosa e bolo feito especialmente para cachorros.

Angélica apareceu com a cachorrinha no colo e a herdeira mais nova, Eva Huck, também participando da festinha especial. "1 ano da Tête hoje", contou sobre ser o primeiro aniversário dela. "Vê se eu aguento com isso?", postou um clique da pet comendo um pedaço de bolo.

Ainda nas últimas semanas, Angélica e Luciano Huck viajara com a família para Orlando, nos EUA, e até a nora deles, Duda Guerra, que está há seis meses em um relacionamento com o herdeiro do meio, Benício Huck, apareceu nos cliques da viagem.

Filha de Angélica e Luciano Huck escolhe tema 'diferentão' para sua festa

A filha de Angélica e Luciano Huck, Eva Huck, completou 12 anos e fez uma festa temática para celebrar o momento especial. A mãe da menina, que sonha ser uma atriz da Broadway, revelou fotos do evento e chamou a atenção com os detalhes, principalmente o tema escolhido pela caçula.

A herdeira mais nova dos apresentadores então surpreendeu com o tema do musical da Broadway Mamma Mia! para seus 12 anos. A decoração foi feita em azul e inspirada no cenário da peça, que também é filme. As casas da Grécia apareceram reproduzidas até no bolo e flores rosa fizeram contraste. Veja as fotos aqui.

