André Marques comove ao falar sobre morte de sua cachorra: 'Obrigado por tanto'

O apresentador André Marques usou as redes sociais nesta terça-feira, 21, para compartilhar uma triste notícia com seus seguidores: a morte de sua cachorra. Em uma publicação no feed do Instagram, o artista compartilhou uma sequência de cliques de Thora e se despediu com uma declaração comovente.

Na publicação, ele contou que Thora foi diagnosticada com bronquite e, após tratamento, melhorou. No entanto, ela voltou a piorar e não resistiu. "Ela tinha 11 anos. Fina, veio de Lyon, na França, vivia no mundo dela, meio medrosa, mas sempre de olho na casa, cuidando de tudo e todos. Papai cortava a unha dela... Ela deu uma ninhada linda, que amados amigos até hoje têm filhas dessa princesa", iniciou.

E continuou: "Em novembro fiz exames. Ela tinha uma bronquite, tratei, melhorou e hoje ela me olhou diferente, 'pedindo ajuda', respiração meio ruim, achei que poderia ser o calor. Corri pro hospital e no carro mesmo ela já quase apagou. Enfim, o pulmão dela já estava tomado por aquela doença triste. Que apareceu silenciosa depois dos exames infelizmente".

Sinto saudade. Vai tomar conta de mim agora, junto de Gordinha, Cuca e sua filha Panceta. Obrigado por tanto amor e desculpe por algo. Poxa, Papai do céu, agora dê um intervalo maior, por favor. Está pancada atrás de pancada, está doendo pra ca***e, por favor. Espero te encontrar em breve, minha bafuda. Te amo, Thora. Obrigado pelas orações de todos", encerrou o apresentador. Nos comentários, os internautas lamentaram a perda.

Vale lembrar que a morte de Thora aconteceu cerca de seis meses após ele perder sua outra cadelinha, Gorda, que estava com ele há quase 14 anos.

Veja a publicação: