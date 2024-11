André Marques explica que recusou convite para substituir Ana Paula no comando do MasterChef

Em entrevista recente, o apresentador André Marques revelou o motivo de ter recusado convite para assumir comando do 'Masterchef': "Não consegui"

Conhecido por uma longa trajetória de trabalhos na TV Globo, o apresentador André Marques recusou o convite da Band para assumir o comando do MasterChef após a saída de Ana Paula Padrão. Em entrevista recente ao jornalista Lucas Pasin, do Splash UOL, ele explicou que, apesar de se sentir honrado pela proposta, optou por não aceitá-la devido a compromissos já assumidos e projetos pessoais que deseja priorizar em 2025.

A Band buscava um substituto para Ana Paula Padrão, que se despede do programa no final deste ano, e via em André Marques uma oportunidade para renovar o formato. No entanto, o apresentador explicou que sua agenda para o próximo ano já está cheia, mas agradeceu pela lembrança e ressaltou estar feliz com o reconhecimento de seu trabalho.

“Fiquei feliz com o convite. Tenho recebido chamados de algumas emissoras para comandar programas, e priorizo coisas que eu amo, como bichos, gastronomia e viagens. No caso do MasterChef, tinha super a ver com o que eu gosto, mas por conta da agenda que eu já tinha, não consegui aceitar”, disse André.

André Marques revela que correu o risco de ficar cego por causa da obesidade

O apresentador André Marques relembrou os desafios de viver com a obesidade. Em entrevista no podcast Meu Peso, Minha Jornada, ele conto que correu o risco de infartar e ficar cego ao ficar diabética por causa do sobrepeso.

“O bullying me afastava mais ainda do meu tratamento, por isso que lutei 15 anos, até um dia ficar diabético, ter um açúcar em jejum acima de 600, quase ficar cego e fui fazer a bariátrica”, disse ele.

Então, ele relembrou quando tomou a decisão de se cuidar. “Tinha as minhas dificuldades, que é uma junção de sua saúde física com a sua mente, e você não faz nada sozinho, você precisa de ajuda. E eu estava no limite, porque eu podia a qualquer momento infartar, ficar cego, porque estava com o açúcar muito alto”, contou.