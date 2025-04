Gracyanne Barbosa cai no choro ao fazer desabafo: 'Peço orações'

A musa fitness Gracyanne Barbosa usou as redes sociais nesta segunda-feira, 21, para compartilhar um desabafo. Veja o que ela disse

A musa fitness Gracyanne Barbosa usou as redes sociais nesta segunda-feira, 21, para compartilhar um desabafo. Emocionada, ela falou sobre sua cachorrinha Bela, que está internada, e mencionou a morte de um cachorro antes de sua entrada no BBB 25, além da perda de outro e o desaparecimento de uma de suas pets enquanto estava confinada no programa.

"Gente, para quem está perguntando, a Bela ficou internada. Lembra que eu falei ontem que ela estava com diarreia e vomitando. Graças a Deus não é nada demais. Ela fez os exames, já melhorou e daqui a pouco eu vou buscar", iniciou Gracyanne.

Em seguida, desabafou: "Eu falei que a Bela ia sair hoje. Eu acabei de vir vê-la, ela está com diarreia, os exames não deram nada e provavelmente ela vai ficar bem, mas eu achei que eu ia levar ela para casa e não foi isso que aconteceu. Mas o meu choro é que vou aproveitar para falar com vocês que desde que eu sair do programa eu não consegui vir", explicou.

"Quem me acompanha sabe que um dia antes de confinar eu perdi o Thorzinho, também foi porque ele estava com diarreia e quando ele foi internado ele teve uma parada cardíaca. E quando eu estava dentro da casa a Angel que é uma cachorrinha que eu ganhei do fã-clube fugiu e eu tive a Belety também que faleceu por idade, e eu não pude me despedir delas duas", continuou ela.

Em seguida, pediu orações. "E eu estava devendo vir falar com vocês ainda, a Angel a gente continua procurando, botei recompensa, Defesa Civil procurou, Bombeiros. Ela sumiu dia 30 de janeiro. E ntão, não sei, mas é isso. Eu fiz um videozinho bem pequeno da Bela, que eu vou mostrar aí para vocês e e eu peço orações. É, eu sei que muita gente não entende esse amor por cachorro e fala infinitas coisas, mas eu acho que quem ama, quem tem, sabe que é como se fossem filhos para gente", finalizou.

Leia também: Especialista orienta melhor forma de retomar dieta intensa como a de Gracyanne Barbosa

Veja o momento: