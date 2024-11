André Marques revela que correu o risco de ficar cego por causa da obesidade

O apresentador André Marques relembra a luta contra a obesidade e em qual momento decidiu buscar ajuda para se cuidar

O apresentador André Marques relembrou os desafios de viver com a obesidade. Em entrevista no podcast Meu Peso, Minha Jornada, ele conto que correu o risco de infartar e ficar cego ao ficar diabética por causa do sobrepeso.

“O bullying me afastava mais ainda do meu tratamento, por isso que lutei 15 anos, até um dia ficar diabético, ter um açúcar em jejum acima de 600, quase ficar cego e fui fazer a bariátrica”, disse ele.

Então, ele relembrou quando tomou a decisão de se cuidar. “Tinha as minhas dificuldades, que é uma junção de sua saúde física com a sua mente, e você não faz nada sozinho, você precisa de ajuda. E eu estava no limite, porque eu podia a qualquer momento infartar, ficar cego, porque estava com o açúcar muito alto”, contou.

Conquista de André Marques

O apresentador André Marques usou seu perfil no Instagram para compartilhar uma conquista muito importante. Ele gravou um vídeo para contar que está há 150 dias sem fumar cigarro e que continua firme em seu propósito mesmo no momento que vive o luto pela perda de uma de suas cachorras.

"Todo mundo sabe a dor aí que passei recentemente, que perdi a Gordinha, a minha fiel escudeira, a cachorra mais amada. Com esse luto que estou vivendo. Achei que ia começar a comer que nem um maluco e acabar engordando uns quilinhos. Que já estão difíceis de perder, já estou acima do peso. Principalmente que ia me dar muita vontade de fumar", iniciou ele.

"E fui ver a data e hoje completo 150 dias sem fumar. Para muita gente é como: 'e daí?'. Para quem já fumou, para quem fuma, para quem já perdeu alguém com o cigarro, sabe que é uma baita vitória. E muita gente não acreditou quando disse", lembrou.

Em seguida, ele recordou a quantidade de maços que fumava por dia. "Fumava quatro maços de cigarro por dia e nunca achei que ia conseguir parar. E parei. No meu jeito, no meu corre, na minha maneira. E você pode também. Então é isso: 150 dias sem cigarro. Em uma fase difícil, andando um dia de cada vez", comemorou.

Além da luta contra o vício de fumar, ele também falou sobre sua batalha contra a obesidade. "Não posso parar. Na luta eterna contra a balança, contra o peso, contra a obesidade. E na saudade que eu tenho da minha cachorra que descansou. Mas a vida segue. Tem minhas outras cachorras, que dependem de mim. Que são meu fechamento. Vou seguir em frente. A luta não pode parar", concluiu.

