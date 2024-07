O apresentador André Marques fez um comovente relato ao falar sobre a morte de sua cachorra, Gorda, que estava com ele há quase 14 anos

André Marques usou as redes sociais nesta segunda-feira, 29, para dividir uma triste notícia com seus seguidores: a morte de sua cachorra. O apresentador postou um vídeo dos dois juntos e falou sobre 'uma conversa' que teve com ela. No papo, ele pediu para a pet, que estava com ele há quase 14 anos, que não morresse dormindo.

"Meu dia mais temido chegou. Não sei como passei por ele… tô passando e entendendo ainda. Meu amor maior descansou. Quase 14 anos... Esses dias conversei com ela, durante uns exames e disse: 'não morre dormindo do meu lado não que eu te mato heinnnn, gordaa'. rsrs. Quero esse susto não!!! Eu disse: 'Fica meio estranha, dá uns sinais, me avisa, vamos no médico e tal… que aí eu me preparo e bla bla bla...", contou.

Depois, André contou que cachorra atendeu ao seu pedido. "Falei isso terça para ela e já falei algumas vezes nesses 13 anos… E na sua prova de amor final ela fez o que eu pedi. Ficou meio mal ontem... fomos ao médico… e hoje nos despedimos nesse plano aqui. Ela descansou", desabafou.

"Eu agora vou conseguir descansar um pouco também… tentar dormir mais de 3 horas por noite... não acordarei para ver se ela está respirando ou para levá-la para mijar... Essa era minha rotina. Que eu cumpri com excelência até o final. Como eu sempre dizia para ela. Tô com você até o final! Peguei no rosto dela... fiquei olho no olho até ela fechar o olhinho... Obrigado por tanto... sou grato. Mas tá doendo pra cassete!", lamentou.

Por fim, o apresentador explicou que decidiu expor a perda devido ao respeito que os seus fãs sempre tiveram por ele. "Resolvi fazer esse post em respeito as pessoas que gostam de mim, me seguem, que sabem do meu amor pelas minhas dogs... e sabiam que GORDA era a favorita (que as outras não me ouçam). Amém", finalizou.

André Marques conta meta após ganhar peso ao parar de fumar

No último sábado, 27, André Marques abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil nas redes sociais e tirou dúvidas diversas dos fãs, entre elas, como foi a sua experiência com a cirurgia bariátrica, que o ajudou a eliminar quase 70 quilos. O apresentador falou sobre os quilinhos que ganhou após parar de fumar e sua meta atual em relação à balança.

"Eu não faço apologia à cirurgia. Tem quase 11 anos que fiz. Eu perdi quase 70 quilos, depois tive um reganho de uns 15 (quilos), perdi 10, depois eu engordei 15... Depois que parei de fumar, já ganhei no total uns 16, 17 (quilos). Já perdi 6, 7 (quilos)... Ainda faltam uns 10, 12 (quilos) que eu quero perder", começou. O apresentador passou pela cirurgia de redução de estômago em 2013, quando pesava 162 Kg. Em sua resposta, ele falou sobre sua luta constante contra a obesidade. Saiba mais!