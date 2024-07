André Marques conta meta após ganhar peso ao parar de fumar: ‘Quero perder'

André Marques respondeu pergunta dos fãs nas redes e acabou falando sobre sua luta contra a obesidade mesmo após passar por uma cirurgia bariátrica

Neste sábado, 27, André Marques abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil nas redes sociais e tirou dúvidas diversas dos fãs, entre elas, como foi a sua experiência com a cirurgia bariátrica, que o ajudou a eliminar quase 70 quilos. O apresentador falou sobre os quilinhos que ganhou após parar de fumar e sua meta atual em relação à balança.

"Eu não faço apologia à cirurgia. Tem quase 11 anos que fiz. Eu perdi quase 70 quilos, depois tive um reganho de uns 15 (quilos), perdi 10, depois eu engordei 15... Depois que parei de fumar, já ganhei no total uns 16, 17 (quilos). Já perdi 6, 7 (quilos)... Ainda faltam uns 10, 12 (quilos) que eu quero perder", começou.

O apresentador passou pela cirurgia de redução de estômago em 2013, quando pesava 162 Kg. Em sua resposta, ele falou sobre sua luta constante contra a obesidade:

"Acho que é um dos métodos mais eficazes para lutar e combater a obesidade, não curar. A obesidade você vai lutar sempre, é uma luta diária. Atividade, educar seus hábitos... Então, às vezes foi bom para mim, mas pode não ser bom para você. Vi pessoas com bom resultado e vi pessoas que não se deram bem. Acho que tem que procurar um médico, um profissional gabaritado e é isso... Tem que fazer direitinho", disse.

Cem dias sem cigarro

André Marques dividiu uma conquista muito importante com seus seguidores das redes sociais. O apresentador gravou um vídeo para revelar que ele está há cem dias sem fumar cigarro e deu detalhes sobre como está se sentindo durante esse período.

"Acabei de chegar da academia e vim dar uma volta aqui no condomínio onde eu moro. Tem um cara na academia que sempre pergunta: 'E aí, está sem fumar ainda?'. E me toquei que hoje faz cem dias que parei de fumar. Isso é um bom sinal porque não estou nem lembrando do cigarro", começou ele.

Em seguida, ele contou como a decisão de parar de fumar melhorou a sua vida. "Quando bebo, quando tomo um cafezinho... Agora que tomei, eu me lembro de fumar, mas não estou com vontade. Graças a Deus. Sem remédio, sem nada. Estou com um sono melhor, me trouxe mais disposição, me trouxe alguns quilos a mais que já falei e estou na briga para perder. [Ganhei] Quase quinze e já perdi uns quatro. Mas sigo lutando", acrescentou o apresentador.