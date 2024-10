Tatiana Tiburcio destaca movimento negro retratado em Garota do Momento: ‘Golaço’

Prestes a estrear em Garota do Momento, Tatiana Tiburcio comemora movimento negro na trama de época, em coletiva de imprensa com a presença da CARAS Brasil

Tatiana Tiburcio (47) está na expectativa para a estreia de Garota do Momento, nova novela das seis, que estreia em novembro, na TV Globo. A atriz dará vida a personagem Vera Machado, mãe de Ulisses (Ícaro Silva) e esposa de Sebastião (Cridemar Aquino). Ela, o marido e amigos fundaram o Clube Gente Fina. Lá, Tia Vera, como é conhecida, canta e faz parte do coro de pastoras do clube. Em coletiva de imprensa com a presença da CARAS Brasil, Tatiana fala da importância do movimento negro retratado em uma história de época. "Golaço", destaca.

“É difícil falar de uma maneira muito reduzida sobre a importância de se retratar um clube de pessoas negras, em uma década como a de 50; e ainda refletindo para hoje. É difícil resumir isso. Mas acho que é um golaço da equipe toda e uma ousadia. Trazer isso para a cena, mas principalmente, trazer da forma como está sendo trazido. De uma maneira naturalizada, como deveria ser. Humanizada, principalmente, fundamentalmente”, salienta.

“Você tem personagens – esses dois personagens em particular (Vera e Sebastião) – colocados como seres humanos, e não como um estereótipo militante; sem nenhum demérito à militância. Mas o gol, para mim, está na humanização desses personagens, em colocá-los dentro de um contexto de participação dessa história. Dessa história de Brasil, dessa de sociedade, para além da ficção. Acho que isso que me seduziu muito em aceitar o convite; de ver os meus, a minha história, a minha ascendência sendo representada de uma maneira participante na construção de tudo isso”, continua.

Para ela, todos saem ganhando. “Porque é uma parte da história que não é muito retratada, mas que é parte dessa história, de forma muito fundamental. Quando você fala de rock'n roll, você está falando dessas pessoas. Quando você fala de samba, de cultura, de sociedade, da construção econômica dessa sociedade, você está falando dessas pessoas. Dessa galera que forma o Clube Gente Fina, entende? Então, poder ver isso sendo retratado com leveza, discurso, humanidade, complexidade, é muito bacana. E acho que todo mundo ganha, não é só a gente que está sendo retratado ali, mas a gente ganha enquanto sociedade e com leveza, que é o principal, que eu acho que é a maneira mais efetiva de chegar no coração das pessoas”, frisa.

Tatiana faz uma reflexão sobre o movimento negro, ainda exaltando o Clube Gente Fina. “É muito bacana essa relação que a gente tem com esse clube, que parece que é parte da nossa vida mesmo. Sou do interior do Rio de Janeiro, nasci no Rio, mas fui criada no interior, em Casimiro de Abreu. E a minha família é uma família grande. Minha avó teve 11 filhos, então tenho 11 tios. E lá tinham os seus clubes. Tinha um clube, na verdade, que frequentavam majoritariamente pessoas pretas porque nos outros clubes elas não podiam entrar. E a minha família, meus tios, minha mãe chegavam no clube e era aquela coisa: Os Tiburcios chegaram”, conta.

“E eles dançavam muito. Meu tio Ed, meu tio Babal, eles dançavam muito, tiravam muita onda dançando. Então, era um lugar de autoafirmação, de valorização. Eles trabalhavam aqui no Rio, voltavam no final de semana para reinar no seu Gente Fina. Enquanto esses lugares eram e ainda são de alguma maneira; porque hoje esses clubes se diversificaram em rodas de samba, em viadutos, em outras formas de acontecer, mas ainda com o mesmo princípio de identidade, de valorização de uma identidade, de encontro, de fortalecimento. Lugares onde a nossa beleza, a nossa cultura, os nossos modos, os nossos fazeres são reconhecidos e valorizados”, completa a artista.

'LUGAR DE AUTOAFIRMAÇÃO'

A carioca ainda revela, com muito entusiasmo e alegria, a reação da mãe sobre sua personagem. “Costumo dizer no camarim que todo figurino que eu coloco, tiro uma foto e mando para a minha mãe. E ela fica toda feliz. Ela fala: ‘Nossa, que lindo! Traz pra mim’ (risos). Ela se vê, isso é muito bacana. A novela nem estreou e ela e as minhas tias se veem ali, sabe? E se veem num lugar de autoafirmação, onde a gente está falando das nossas questões que passam por um lugar de dor, de incômodo. Tem uma cena linda com a Paloma (Duarte), que a gente fala sobre isso, dessa diferença dos feminismos”, fala.

“Que a gente fala o feminismo como se fosse uma coisa só. E o que uma mulher negra vive enquanto mulher, como mulher, não enquanto como mulher. É completamente diferente do que uma mulher branca vive como mulher, que uma mulher indígena vive como mulher. Até mesmo que uma mulher nordestina, porque ainda entram outras camadas, que são as regionais. Esse privilégio, essa predominância de determinadas regiões em cima da manifestação cultural de um povo, em um país de dimensões continentais como o nosso. Então, você vê os seus se reconhecendo em você, num lugar que eles sabem que existe e que era praticamente não visto”, acrescenta.