Ícaro Silva se emociona ao falar de trajetória de Duda Santos: ‘Realização de um sonho meu’

Em coletiva de imprensa, o ator Ícaro Silva reflete sobre seu personagem em Garota do Momento, nova novela da TV Globo, e enaltece trajetória de Duda Santos

Ícaro Silva (37) está no elenco de Garota do Momento, nova novela das seis, que estreia em novembro na TV Globo. Na trama escrita por Alessandra Poggi, o ator dará vida a Ulisses, filho de Vera Machado (Tatiana Tiburcio) e Sebastião (Cridemar Aquino) e melhor amigo do protagonista Beto (Pedro Novaes). Em coletiva de imprensa com a presença da CARAS Brasil, o artista comemora volta à telinha, faz reflexão sobre seu personagem e enaltece trajetória de Duda Santos (23), uma das estrelas do folhetim. "Realização de um sonho meu", confessa.

Ulisses é um rapaz esforçado e boa gente, que dá aulas de capoeira e organiza eventos no Clube Gente Fina, administrado pelos seus pais. Ele também é dono do Boliche Bowling Rock, um ponto de encontro da juventude, onde se desenrolam amizades, romances e rivalidades.

Questionado se há semelhanças entre Ulisses e Ícaro, o ator faz uma reflexão: “Acho que todos os personagens encontram pontos de intersecção com a gente. É natural que a gente entregue bastante para um personagem, menos para outro também, do que a gente é, do que a gente pensa. Mas acho que, especificamente esse personagem, de Garota do Momento, o Ulisses, acho que ele tem um senso de coletividade muito parecido com o meu”.

O ator fala também sobre o entusiasmo com o novo trabalho e com o personagem. “Sinto empolgação especial com a novela desde o começo. E a empolgação que todo mundo traz, me faz pensar nesse senso de coletividade. Quanto é poderoso quando a gente está focado na mesma direção. E acho que essa novela tem esse grande privilégio. Vejo que todas as atenções de quem está trabalhando aqui estão voltadas para esse trabalho, estão voltadas para fazer o melhor possível”, fala.

“Acho que o Ulisses é um personagem que está em cada ação, que está em cada gesto, buscando o melhor para a sua comunidade, buscando o melhor para o seu coletivo. Porque ele tem uma ancestralidade que vem na figura da Vera e do Sebastião, que são a Tati e o Cridemar, que são exemplos vivos, são ancestrais vivos dele ali, e que dão um exemplo para ele com muita firmeza. Então, ele quer honrar justamente essa ancestralidade e quer uma continuidade. Acho que o Ulisses tem no seu senso de coletividade a consciência de que ainda há muito chão para se percorrer e de que ele está no meio do caminho. E acho que é aí que a gente se identifica”, continua Ícaro.

O artista continua sua reflexão sobre o personagem e entrega que, como todo jovem, já pensou em mudar o mundo. Contudo, hoje não acredita mais que isso seja possível. “Quando a gente é mais jovem – e acho que talvez até na minha geração –, eu acreditava que talvez fosse capaz de mudar o mundo inteiro, e ver as coisas se transformarem por completo – ainda na minha geração. E não acho mais que isso seja possível. E não acho com pessimismo, não. Acho com realismo, na verdade”, salienta.

“Continuo sendo otimista, mas me entendo como a continuação desse processo da minha família, da minha coletividade, dos meus antepassados, dos meus ancestrais e dos meus descendentes. Estou fazendo por eles, e acho que o Ulisses também. Acho que o Ulisses está fazendo por todo o seu coletivo. Então, nesse sentido, a gente se identifica muito”, acrescenta Ícaro Silva.

Para ele, Ulisses tem muita vontade de viver. “Uma gana de viver, muito grande. Vontade de viver a vida por saber que a vida passa. Acho que os jovens dessa época tem um senso de juventude talvez mais apurado ainda, porque eles já estão ali olhando a vida adulta, pensando na vida adulta. E a vida adulta é muito adulta mesmo. Vão ter que casar e pagar as contas”, ressalta o ator. “Gosto muito do Ulisses. É um personagem que está em muitos núcleos e que tem uma troca muito interessante com vários personagens, de várias idades e vários caracteres também”, emenda.

PARCERIA COM DUDA SANTOS

Depois de brilhar como Maria Santa em Renascer, Duda Santos vai encarar mais um desafio, será Beatriz em Garota do Momento. Na história, que se passa no final da década de 1950, a moça cresce acreditando ter sido abandonada pela mãe, Clarice (Carol Castro), na infância. Quando a reencontra, descobre que a mãe não se lembra dela e ainda tem outra filha com o mesmo nome: Bia (Maisa).

Na trajetória em busca de entender o que aconteceu e se reconciliar com seu passado, Beatriz se torna garota propaganda de uma das maiores fábricas de sabonete do país, empresa que pertence justamente ao atual marido de Clarice. Ela ainda se apaixona por Beto, namorado de Bia.

“O Ulisses é amigo da Beatriz (...) Falei isso para a Duda outro dia: acho que da mesma forma que o Ulisses olha para ela, eu olho para a Duda. A Duda me emociona o tempo todo em cena. Saber que estou fazendo a (mesma) novela da Duda, que a Duda é a garota do momento, isso me emociona muitas vezes, juro mesmo. Durante o dia, no meio da gravação e tal, porque a Duda parece a realização de um sonho meu, sabe? Ver uma menina de vinte e pouquinhos anos assim, com uma trajetória (...)”, desabafa Ícaro, que faz uma pausa na fala.

“Estou emocionado agora, porque é muito forte mesmo. Mas ver a Duda numa trajetória tão bonita, fazendo um personagem lindo atrás do outro, até se tornar protagonista dessa novela tão especial, é muito poderoso. Acho que é assim que o Ulysses olha para a Beatriz também. Nós temos pontos em comum, eu e esse personagem”, finaliza.