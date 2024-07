Juliana Paiva revela que dois irmãos já se apaixonaram por ela: ‘Estranho’

Em entrevista a CARAS Brasil, a atriz Juliana Paiva revela que dois irmãos já se apaixonaram por ela, como na trama de Electra, de Família É Tudo, da Globo

Juliana Paiva (31) dá vida a Electra, em Família É Tudo, da TV Globo. Na trama, o ex-namorado da personagem, o fotógrafo Luca Baggio (Jayme Matarazzo), e o irmão caçula dele, o advogado Murilo (Henrique Barreira), vão disputar o amor da jovem. Durante a abertura das gravações das novelas, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, com a participação da CARAS Brasil, a atriz revela que na vida real também já passou pela experiência. "Estranho", confessa.

“Eu já tive dois irmãos que se apaixonaram por mim. Polêmica! (risos). Mas em momentos diferentes de vida. Não sabia que o segundo estava realmente interessado em mim. Foi uma surpresa, mas ele estava trabalhando isso nele. Ele me contou e eu falei: Caramba. (Foi) estranho porque pra mim não fazia o menor sentido”, conta Juliana, acrescentando que não tinha ficado com o primeiro irmão.

“Não tinha ficado, não tinha namorado, não. E não vivi a história com o segundo, nem nada. Ele confundiu mesmo, no momento de amizade, e seguia em frente com aquilo. Mas colocar para a minha vida, acho muito estranho. Porque também, a partir do momento que isso andar (...) Vamos supor, a Electra fica com o Murilo agora. Como é que ela retoma depois com o Luca, né? Vai ser: Ah, não, é só uma paixonite e tal (...) A gente tem que ter muita maturidade pra seguir isso (risos)”, fala.

Outro assunto que Juliana fez questão de comentar foi sobre inteligência artificial, abordado em Família É Tudo para fins criminosos. Na história, a personagem de Rafa Kalimann (31) sugeriu fazer uma deep fake. A vilã teve a ideia de produzir um vídeo falso usando a imagem de Luca para que Electra pensasse que ele forjou seu próprio esfaqueamento para ganhar o dinheiro de um seguro.

“Acho muito legal para a novela, por ser um assunto super atual; e abre os olhos dos espectadores também sobre o assunto. Acho que novela, além de entreter, tem que ter também uma conotação social, um alerta. Acho que cada vez mais a gente está falando de inteligência artificial, e a gente não sabe até onde pode levar a gente, né?", destaca.

"(Na trama acontece) Uma grande armação com inteligência artificial. Ela (Electra) vê ali o Luca. Ela não questiona, pois é ele, é a voz dele, é a imagem dele e está com a roupa que ela deu para ele. Então, o que vale a palavra hoje em dia, né? Se a gente agora pode manipular até as imagens. Então acho interessante colocar isso na trama”, finaliza a artista.