No ar como Raquel em 'Vale Tudo', Taís Araujo ressaltou a relevância do papel para as mulheres brasileiras e comemorou os 30 anos de carreira

Celebrando 30 anos de trajetória na TV, Taís Araujo assume o desafio de interpretar Raquel Acioli no remake de Vale Tudo. Na última terça-feira, 1, a atriz usou as redes sociais para expressar sua gratidão e emoção por viver a protagonista de uma das novelas mais marcantes da teledramaturgia brasileira.

“Essa Raquel que nasce em mim agora é muito mais que uma personagem, ela é um tributo. Um tributo vivo a milhões de mulheres brasileiras, que todos os dias acordam e fazem a vida acontecer”, iniciou Taís.

"Ela representa aquelas, que diante do cansaço, da solidão e das injustiças, ainda ousam sonhar. E mais que isso: ousam viver suas conquistas, felicidades e esperanças. A Raquel carrega a força vital que insiste em acreditar no amor, no afeto e no próprio brilho, mesmo quando o mundo inteiro parece não permitir", enalteceu na sequência.

Ainda durante o vídeo, a atriz comemorou a oportunidade de interpretar Raquel no mesmo ano em que celebra três décadas de carreira. "Esse papel chega até mim, Taís, como um presente e uma responsabilidade imensa, no marco dos 30 anos da minha carreira. Eu faço 30 anos de televisão e eu recebo essa personagem, na verdade, como um espelho da força de tantas mulheres que se vêem em mim, como inspiração, representatividade e positividade".

"A Raquel sou eu e eu sou todas nós. Como artista, mulher negra e mulher brasileira, eu assumo esse lugar com verdade, entrega e presença, para que cada mulher chegue na sua casa, depois de um dia exaustivo de trabalho, ligue a televisão e possa se ver e se sentir honrada. Eu estou aqui para honrar essa história", finalizou Taís Araujo.

Assista na íntegra:

Conversa com Regina Duarte

Na segunda-feira, 31, a adaptação de Vale Tudo estreou na programação da TV Globo e as comparações com a versão original começaram. A atriz Regina Duarte, de 78 anos, que viveu Raquel na trama de 1988, inclusive, revelou que conversou a atriz Taís Araujo, de 46, que faz a mesma personagem que ela no remake, Raquel.

“Disse a ela que aproveite muito a vivência com a Raquel. Que se divirta e invista firme e forte em todas as diversas facetas da personagem. Falei: ‘Estou torcendo muito por você’”, disse em entrevista à Marie Claire.

E completou: “A maioria das mulheres brasileiras continuam tendo a Raquel como representante. É uma sorte. Está na minha lista de 10 mais”, afirmou Regina, que também revelou que não gosta de remakes.

“Preciso confessar que não sou simpatizante de remakes, especialmente aqueles que se baseiam em grandes sucessos. Fico toda arrepiada de pânico com tal subversão. Aí penso, indignada: ‘não mexe, cara! Faz outra!’”, disse, bem humorada.

