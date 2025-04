A polêmica tatuagem de Raquel em 'Vale Tudo' já existia na versão original? Saiba detalhes

Após exibição do primeiro capítulo de 'Vale Tudo', internautas questionaram tatuagem de Raquel na versão original; entenda

O primeiro capítulo de Vale Tudo gerou grande repercussão nas redes sociais, levantando algumas dúvidas após sua exibição na noite de segunda-feira, 31. Um detalhe na caracterização de Raquel, vivida por Taís Araujo, chamou atenção: a personagem exibe uma tatuagem no peito com o nome da filha, Maria de Fátima , interpretada por Bella Campos. Mas será que ela existia na versão orginal?

A resposta para essa pergunta é não . Apesar de Raquel demonstrar seu amor pela filha de diversas formas na trama original, a tatuagem não fazia parte de sua caracterização. O desenho foi criado pelo departamento de arte da TV Globo especialmente para Taís Araujo. Aplicado como um adesivo, o coração é pintado manualmente em um tom vibrante de vermelho.

Quando Vale Tudo foi ao ar pela primeira vez, entre maio de 1988 e janeiro de 1989, as tatuagens ainda não eram tão populares quanto hoje. Na versão original, as personagens Raquel e Maria de Fátima foram interpretadas por Regina Duarte e Gloria Pires.

Veja as fotos da tatuagem:

Tatuagem em homenagem à filha faz parte da caracterização de Raquel (Maria de Fátima) em 'Vale Tudo' (Globo, 2025) - Foto: TV Globo

Detalhe da tatuagem da personagem Raquel, vivida por Taís Araujo, em 'Vale Tudo' - Foto: TV Globo

Audiência

Substituta de Mania de Você, o remake da novela Vale Tudo, estreou na segunda-feira, 31, na Globo. E o primeiro capítulo da trama reescrita por Manuela Dias marcou bons índices de audiência, mas ainda ficou abaixo dos números alcançados por Renascer (2024).

De acordo com informações divulgadas pelo portal Notícias da TV, o remake alcançou 24,3 pontos e 40% de participação na Grande São Paulo. O resultado é melhor do que sua antecessora, Mania de Você, que alcançou uma média de 22 pontos. Já Renascer estreou com 25,9 no dia 22 de janeiro do ano passado. Segundo a Globo, o índice de Vale Tudo é maior que a estreia da antecessora em +4% (+1 ponto) e elevou a média da TV Globo no horário em 14% (+3 pontos) na mesma comparação.

No Rio de Janeiro, Vale Tudo teve a maior audiência de estreia de uma novela das nove em mais de dois anos, com 31 pontos de audiência e 47% de participação, um aumento de 15% (+4 pontos) de audiência na média da emissora no horário em relação às quatro semanas anteriores.

