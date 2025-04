A atriz Regina Duarte revela conselho para a atriz Taís Araujo, que faz a mesma personagem que ela na nova versão da trama, originalmente exibida em 1988

Nesta segunda-feira, 31, a adaptação de Vale Tudo estreou na programação da TV Globo e as comparações com a versão original começaram. A atriz Regina Duarte, de 78 anos, que viveu Raquel na trama de 1988, inclusive, revelou que conversou a atriz Taís Araujo, de 46, que faz a mesma personagem que ela no remake, Raquel.

“Disse a ela que aproveite muito a vivência com a Raquel. Que se divirta e invista firme e forte em todas as diversas facetas da personagem. Falei: ‘Estou torcendo muito por você’”, disse em entrevista à Marie Claire.

E completou: “A maioria das mulheres brasileiras continuam tendo a Raquel como representante. É uma sorte. Está na minha lista de 10 mais”, afirmou Regina, que também revelou que não gosta de remakes.

“Preciso confessar que não sou simpatizante de remakes, especialmente aqueles que se baseiam em grandes sucessos. Fico toda arrepiada de pânico com tal subversão. Aí penso, indignada: ‘não mexe, cara! Faz outra!’”, disse, bem humorada.

Retorno de Regina Duarte à Globo

Londe da TV há alguns anos, Regina Duarte teve o contrato dela com a Globo finalizado em 2020, quando ela se envolveu com a política no governo Bolsonaro. Agora, ela está de volta em um projeto da Globo.

De acordo com a Coluna Play, do Jornal O Globo, Duarte gravou uma participação no especial de 60 anos da Globo. A atração deve ser exibida no final de abril e contará com um show ao vivo e quadros em homenagem às novelas, como gravação especial com vilãs históricas. Confira!

