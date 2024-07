Protagonista de 'A Caverna Encantada' chora na estreia da novela no SBT

Após estar em 'Família É Tudo', da Globo, Mel Summers protagoniza nova novela do SBT, 'A Caverna Encantada', e chora ao ver primeiro capítulo na TV

O primeiro capítulo da nova novela do SBT, A Caverna Encantada, foi ao ar nesta segunda-feira, 29, e o elenco se reuniu na cidade cinematográfica da emissora para conferir a estreia. A protagonista, a atriz Mel Summers, esteve presente e se emocionou com o momento.

Após atuar na trama das sete da Globo, Família é Tudo, a menina, de 7 anos, foi para a emissora de Silvio Santos fazer o papel principal da história assinada por Íris Abravanel e claro que ela ficou muito contente ao ver seu trabalho nas telinhas como Anna.

Nitidamente emocionada, Mel Summers chorou ao acompanhar o primeiro capítulo da novela infantil com seus colegas de trabalho. Para o evento marcante em sua carreira, a menina surgiu com um look preto bem moderno.

A Caverna Encantada é a nova novela do SBT e teve cenas gravadas em Januária, em Minas Gerais. A história gira em torno de Anna, filha de Paulo, um médico missionário, que recebe um chamado para uma missão perigosa e precisa deixar a menina em um colégio interno no interior de São Paulo.

Mel Summers se emociona na estreia de A Caverna Encantada:

Fotos: Leo Franco / AgNews

Íris Abravanel busca unir famílias com nova novela

A autora de novelasÍris Abravanel se prepara para lançar mais um sucesso na teledramaturgia infantojuvenil do SBT: A Caverna Encantada, com estreia marcada para o dia 29 de julho, próxima segunda-feira. A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa da novela e conversou com a esposa de Silvio Santos. Ela reforça que seu compromssio é unir famílias com seus trabalhos e declara: "Cenas da vida real".

São mais de 15 anos como autora de novelas, mas Íris revela que começou de uma maneira inesperada, quando o SBT decidiu retornar com seu núcleo de teledramaturgia. Desde então, ela tem emplacado diversos sucessos dentro da emissora.

Dedicada a obras infantojuvenis, Íris reforça que suas telenovelas não são apenas para crianças ou adolescentes, seu compromisso é com toda a família: "Eu diria que é uma novela para família porque nós falamos muito com os pais e com os responsáveis pelas crianças". Leia mais aqui.