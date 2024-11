Prestes a estrear em novela, filho de Leticia Spiller e Marcello Novaes recebe homenagem dos pais

Filho de Leticia Spiller e Marcello Novaes, Pedro Novaes foi homenageado pelos pais em celebração à sua estreia em 'Garota do Momento', da TV Globo

Nesta segunda-feira, 4, estreia na Globo a nova novela Garota do Momento! Parte do elenco da trama das 18h, Pedro Novaes recebeu homenagens emocionantes dos pais, Marcello Novaes e Leticia Spiller, a poucas horas de sua estreia como um dos protagonistas na obra de Alessandra Poggi.

"Hoje é o dia de uma nova trajetória para você meu amor. Desejo que você tenha muita sorte e, claro, muito sucesso. Tenho certeza que vai crescer muito como pessoa e ator. Estarei torcendo e aqui, tá?! Te amo, meu filhote!", escreveu Marcello em seu perfil oficial no Instagram.

Mãe de Pedro, Leticia Spiller também se declarou em comemoração ao novo trabalho do artista. "Estreia hoje Garota do Momento, com o meu amor! Quebrem tudo e divirtam-se muito", desejou a atriz.

Nos comentários das publicações dos famosos, atores e colegas de trabalho desejaram boa sorte a Pedro. "Moleque vai arrasar, cria nossa", escreveu Dudu Azevedo. "Ah, que emoção!!! Boa sorte", desejou Regiane Alves.

Em Garota do Momento, Pedro Novaes dará vida a Beto, personagem que se envolve em um triângulo amoroso com a protagonista, papel de Duda Santos, e a antagonista, interpretada por Maisa Silva, ambas chamadas Beatriz.

Confira as publicações:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcello Novaes (@marcellonovaesreal)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Spiller (@arealspiller)

Pedro Novaes diz sempre contar com o apoio dos pais

Pedro Novaes (28) viverá um triângulo amoroso com Maisa (22) e Duda Santos (23) a partir de segunda, 4, quando estreia Garota do Momento, nova novela das seis da Globo. Ele vive Beto, um jornalista boêmio e cheio de ideais. Para o novo trabalho, o ator contou com o apoio incondicional dos pais famosos, Letícia Spiller (51) e Marcello Novaes (62).

"Meus pais estão felizes, me incentivaram a fazer o que eu quisesse fazer, e nesse trabalho eu tenho me dedicado 100%. Só sei fazer as coisas dando o sangue, e isso é influência deles, tem muita dedicação, muito estudo. Eles sempre me deixaram livre, disseram para eu fazer com o coração. Meu plano sempre foi a arte, é uma certeza que sempre tive", diz, durante festa de lançamento da novela na qual CARAS Brasil esteve presente.

O ator tem sido muito comparado com o pai por conta da semelhança física entre os dois. "Admiro esse cara, então quando alguém fala que pareço com ele fico feliz, porque tenho muito orgulho de quem ele é, da carreira dele, então é muito positivo".

Leia também: Filho de Leticia Spiller e Marcello Novaes reflete sobre ser ‘nepobaby’