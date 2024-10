Filho de Leticia Spiller e Marcello Novaes reflete sobre ser ‘nepobaby’: ‘Trabalho’

Filho de Leticia Spiller e Marcello Novaes, Pedro Novaes fala sobre ser ‘nepobaby’ e afirma que não contou com ajuda dos pais para trabalhar na Globo

Pedro Novaes, filho dos atores Letícia Spiller e Marcello Novaes, está prestes a estrear na nova novela da Globo, ‘Garota do Momento’. Embora se identifique como um 'nepobaby', o ator afirmou que conquistou o papel por mérito próprio e que tenta encontrar seu caminho no meio artístico sem a influência de seus pais famosos.

Para quem não sabe, o termo 'nepobaby' é uma abreviação de 'nepotism baby' e se refere a pessoas que têm privilégios devido a parentes ou amigos em posições de destaque. Apesar de ter pais famosos, Pedro Novaes assegura que não recorre à influência deles para conseguir seus trabalhos e que a nova novela é fruto de seu próprio esforço.

“Sou influenciado por eles, mas queria traçar um caminho meu. É meu trabalho. Sou um nepobaby, respeito a carreira que eles construíram. Procuro sempre entender onde é meu lugar. Mas eu tenho que entrar com dedicação e estudo”. Ao GShow, Pedro reforçou que, embora seu sobrenome possa abrir algumas portas, isso não garante um bom trabalho

“Com meu caminho, as portas se abrem, mas eu estudo", disse o ator, que já trabalhou em outras tramas da emissora, como ‘Malhação’. Agora, ele dará vida ao personagem 'Beto', que terá um triângulo amoroso com a protagonista da novela, 'Beatriz', interpretada por Duda Santos, e também com a vilã da narrativa, 'Bia', vivida por Maísa Silva.

“É uma troca ótima, parceira de cena incrível. Não poderia ter dado mais sorte. A gente se diverte muito, brinca, zoa. A Duda, a gente já se conhecia, a Maisa era só de ‘oi, oi’. Está gostoso trabalhar com elas”, Pedro revelou o clima nos bastidores das gravações de ‘Garota do Momento’, que assume o lugar de ‘No Rancho Fundo’ na próxima semana.

Filho de Leticia Spiller rouba a cena em foto com a mãe:

Recentemente, Leticia Spiller surpreendeu os seguidores ao publicar em suas redes sociais algumas fotos ao lado do filho mais velho, Pedro Novaes. O jovem, que é fruto de seu antigo relacionamento com o ator Marcello Novaes, completou 28 anos, e recebeu muitos comentários, pela forte semelhança física com o pai quando era mais jovem.

