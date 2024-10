Pedro Novaes, filho de Leticia Spiller e Marcello Novaes, diz sempre contar com o apoio dos pais

Protagonista da nova novela das seis da Globo, Garota do Momento, Pedro Novaes viverá jornalista boêmio em trama ambientada nos anos 50

Pedro Novaes (28) viverá um triângulo amoroso com Maisa (22) e Duda Santos (23) a partir de segunda, 4, quando estreia Garota do Momento, nova novela das seis da Globo. Ele vive Beto, um jornalista boêmio e cheio de ideais. Para o novo trabalho, o ator contou com o apoio incondicional dos pais famosos, Letícia Spiller (51) e Marcello Novaes (62).

"Meus pais estão felizes, me incentivaram a fazer o que eu quisesse fazer, e nesse trabalho eu tenho me dedicado 100%. Só sei fazer as coisas dando o sangue, e isso é influência deles, tem muita dedicação, muito estudo. Eles sempre me deixaram livre, disseram para eu fazer com o coração. Meu plano sempre foi a arte, é uma certeza que sempre tive", diz, durante festa de lançamento da novela na qual CARAS Brasil esteve presente.

O ator tem sido muito comparado com o pai por conta da semelhança física entre os dois. "Admiro esse cara, então quando alguém fala que pareço com ele fico feliz, porque tenho muito orgulho de quem ele é, da carreira dele, então é muito positivo".

Pedro Novaes - Globo/Caio Aragão

Fábula

Pedro define a nova novela: "É uma fábula que fala de assuntos importantes para os dias de hoje. Vamos contar isso de forma leve, linda, tudo feito com muita dedicação, os figurinos, o cenário, o público não tem noção da quantidade de pessoas trabalhando por trás de uma cena, e graças a essas pessoas o público vai ser atravessado por esse conto de fadas e ter esse momento leve, de amor, aventura".

Ambientada nos anos 50, Garota do Momento é diferente de tudo o que ele fez. "O figurino, quando vesti, fiquei em silêncio porque cada roupa que eu colocava eu entrava mais nesse personagem, até me arrepio. A roupa ajuda a se entregar, e se apropriar. Eu coloquei e pensei que agora estou nessa época", diz o ator, que ficou conhecido ao atuar na temporada de 2019 de Malhação.

